​Достичь «эффекта перелива»

В соответствии с поручением Главы государства с 1 января 2019 года в полтора раза будет увеличен размер минимальной заработной платы (МЗП) – до 42 500 тенге. Это напрямую кос­нется 1,3 млн человек, которые работают во всех отраслях и на предприятиях различных форм собственности. Также будет обеспечено повышение оплаты труда на 35% для 275 тыс. гражданских служащих, работающих в бюджетных организациях.

При этом меры по повышению доходов населения доведут показатель соотнесения МЗП к среднемесячной заработной плате до 25%. Сейчас данный индекс составляет 17,6%. Соразмерно увеличению налоговых вычетов при увеличении МЗП снизится налоговая нагрузка для занятого населения. Текущий экономичес­кий рост и оказываемая Главой государства поддержка бизнесу позволят предприятиям частного сектора поддержать инициативу по повышению заработной платы.

В результате может наблюдаться «эффект перелива» в экономике, что приведет к росту доходов населения как минимум на 96 млрд тенге при том же уровне занятости. Это окажет мультипликативный эффект на рост платежеспособности населения, повышение совокупного внутреннего спроса и снижение объема теневой экономики.

При соблюдении «коридора инфляции» предложенная инициатива будет способствовать росту ВВП республики.