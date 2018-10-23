Достичь «эффекта перелива»
Генриетта Строева, ведущий эксперт Центра макроэкономических исследований и прогнозирования АО «Институт экономических исследований»
В соответствии с поручением Главы государства с 1 января 2019 года в полтора раза будет увеличен размер минимальной заработной платы (МЗП) – до 42 500 тенге. Это напрямую коснется 1,3 млн человек, которые работают во всех отраслях и на предприятиях различных форм собственности. Также будет обеспечено повышение оплаты труда на 35% для 275 тыс. гражданских служащих, работающих в бюджетных организациях.