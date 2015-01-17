Статьи Достичь мировых стандартов Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Два крупных инновационных проекта вошли в Карту индустриализации, причем один из новых гидроагрегатов примет воду уже предстоящей весной.



– В период с 2015 по 2017 год запланировано провести полную замену двух старых гидроагрегатов на современные и за счет этого повысить мощность каждого из них с 82 МВт до 91 МВт, – рассказал директор ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" Юлия Курий. – В итоге годовая выработка электроэнергии на таком гидроагрегате повысится на 63 млн. кВт/;ч.



Новые рабочие колеса улучшенных характеристик, а также другие усовершенствования позволят поднять коэффициент полезного действия оборудования с 92 до 96,5%, то есть достичь уровня лучших мировых образцов. Модернизация осуществляется и на вспомогательных системах – автоматизированного управления, вибрационного контроля и других.



Дежурный инженер станции Роман Непомнящий увлеченно рассказывает о том, что гидроэлектростанция представляет собой большой организм, в котором все взаимосвязано и предусмот­рено.



– К примеру, на данный момент в работе находятся первая, вторая, четвертая машины, а третья – на реконструкции. Текущая нагрузка на действующие механизмы – 220 МВт, расход воды – 660 кубометров в секунду, – комментирует он.



На станции сегодня трудится более 120 человек, причем третью часть коллектива составляет молодежь. Здесь не боятся привлекать к работе ребят, начиная еще со студенческой скамьи. Молодые специалисты, пройдя в свое время производственную практику на УК ГЭС, как правило, впоследствии стремятся попасть в штат предприятия.



– Это происходит потому, что молодежь привлекают в первую очередь отличные перспективы роста, – говорит Юлия Курий.

И тут же представила доказательства своим словам, познакомив с Максимом Радченко, обслуживающим щит управления. А начинал парень рядовым машинистом гидроагрегата, хотя уже тогда подавал большие надежды.



За 60 лет существования Усть-Каменогорская ГЭС выработала около 90 млрд. кВт/;ч электроэнергии. В последние годы здесь активно ведется обновление производственных мощностей. С 2011 по 2013 год на УК ГЭС осуществлена модернизация первого и четвертого генераторов. Само собой, выработка новых объемов электроэнергии прямо пропорциональна росту валового продукта в регионе.



