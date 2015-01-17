Статьи
Достичь мировых стандартов
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
Два крупных инновационных проекта вошли в Карту индустриализации, причем один из новых гидроагрегатов примет воду уже предстоящей весной.

– В период с 2015 по 2017 год запланировано провести полную замену двух старых гидроагрегатов на современные и за счет этого повысить мощность каждого из них с 82 МВт до 91 МВт, – рассказал директор ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" Юлия Курий. – В итоге годовая выработка электроэнергии на таком гидроагрегате повысится на 63 млн. кВт/;ч.

Новые рабочие колеса улучшенных характеристик, а также другие усовершенствования позволят поднять коэффициент полезного действия оборудования с 92 до 96,5%, то есть достичь уровня лучших мировых образцов. Модернизация осуществляется и на вспомогательных системах – автоматизированного управления, вибрационного контроля и других.

Дежурный инженер станции Роман Непомнящий увлеченно рассказывает о том, что гидроэлектростанция представляет собой большой организм, в котором все взаимосвязано и предусмот­рено.

– К примеру, на данный момент в работе находятся первая, вторая, четвертая машины, а третья – на реконструкции. Текущая нагрузка на действующие механизмы – 220 МВт, расход воды – 660 кубометров в секунду, – комментирует он.

На станции сегодня трудится более 120 человек, причем третью часть коллектива составляет молодежь. Здесь не боятся привлекать к работе ребят, начиная еще со студенческой скамьи. Молодые специалисты, пройдя в свое время производственную практику на УК ГЭС, как правило, впоследствии стремятся попасть в штат предприятия.

– Это происходит потому, что молодежь привлекают в первую очередь отличные перспективы роста, – говорит Юлия Курий.
И тут же представила доказательства своим словам, познакомив с Максимом Радченко, обслуживающим щит управления. А начинал парень рядовым машинистом гидроагрегата, хотя уже тогда подавал большие надежды.

За 60 лет существования Усть-Каменогорская ГЭС выработала около 90 млрд. кВт/;ч электроэнергии. В последние годы здесь активно ведется обновление производственных мощностей. С 2011 по 2013 год на УК ГЭС осуществлена модернизация первого и четвертого генераторов. Само собой, выработка новых объемов электроэнергии прямо пропорциональна росту валового продукта в регионе.

Популярное

Все
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Болат и его команда
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
Касым-Жомарт Токаев посетил Nazarbayev University
"Была не в настроении": учитель дала пощёчину первокласснице в Мангистау
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
Дату запуска программы льготного автокредитования назвали в МИИР
Указ о создании трех новых областей подписал Токаев
Что думают юристы и политологи об идее провести референдум в Казахстане
Как будут обеспечивать водой села Казахстана, решили в Правительстве
Торжественная церемония открытия летних Сурдлимпийских игр состоялась в бразильском городе Кашиас-ду-Сул
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Депутат Конуров настаивает на создании отраслевых государственных банков
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 мая
Влага для полей при «сухих» прогнозах
Мажилис внепланово рассмотрит законопроект о референдуме в Казахстане
Информацию об увеличении ставок ввозных таможенных пошлин на авто опровергли в КГД
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Премьер Казахстана встретился с исполнительным директором компании "Trafigura"
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Статьи
«Покрывало» для пашни
Статьи
Каждому – по заслугам
Статьи
Влага для полей при «сухих» прогнозах
Статьи
Равнение на улучшения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]