​Достичь высоких целей

Депутаты Парламента с честью справились с возложенной на них исторической задачей и заложили законодательную основу для реализации Плана нации. В прошлом году было принято около 80 законов, теперь они вступили в силу и начали служить успешному и качественному осуществлению реформ.

Во времена, когда весь мир страдает от кризиса и нестабильности, единство страны и общественное согласие являются самой главной ценностью, гарантом стабильного развития.

В условиях мирового кризиса внешние обстоятельства не могут не оказывать на нас влияния. Противостояние негативным факторам, минимизация их последствий для нашей страны осуществляются при помощи конкретных политико-экономических, социальных шагов. В новый Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней должны прийти энергичные граждане со свежими взглядами.

Парламент выступил с важной инициативой, теперь необходимо решение Президента.

Да, в мире бушует кризис, но у нашей страны есть свой путь – Стратегия «Казахстан-2050», цель которой заключается в том, чтобы республика вошла в число 30 самых развитых государств планеты. Для того чтобы достичь высоких целей, считаем необходимым поддержать инициативу проведения внеочередных выборов, чтобы депутаты как можно скорее приступили к работе.

Члены научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана

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