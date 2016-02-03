​Достигли соглашения

По итогам мероприятия подписаны 16 меморандумов о взаимном сотрудничестве между акиматом, территориальным объединением профсоюзов, а также национальными компаниями и предприятиями региона, где работают около 20 тыс. жамбылцев. Речь в документах идет в том числе о развитии местного содержания в производстве. По последнему пункту соглашения достигли 10 крупных предприя­тий. Общая стоимость проектов составляет свыше 28,1 млрд тенге.

На сегодня в регионе работают 3 952 предприятия, и, как сообщает пресс-служба акима области, процеду­ра заключения меморандумов будет продолжена.