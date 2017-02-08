​Достигли взаимопонимания

Южно-Казахстанская область лидирует по показателям рождае­мости. Каждый пятый ребенок в стране появляется на свет в этом регионе. Подписание меморандума будет способствовать решению вопро­сов в сфере социальной защиты этой категории населения.

ЮНИСЕФ и Южно-Казахстанская область будут тесно взаимодействовать и в таких направлениях, как снижение уровня материнской и детской смертности, суицидов среди детей подросткового возраста, защита детей от насилия и реабилитация жертв преступлений. В поле зрения окажутся работа молодежных ресурс­ных центров, вопросы расширения перечня социальных услуг для семей, нуждающихся в поддержке.

Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный выразил надежду на плодотворное сотрудничество, результатом которого станет создание безопасной среды для детей и подростков.