​Достигли взаимопонимания

Со стороны бизнеса подписи под документом поставили руководители 23 промышленных производств, в том числе системообразующих – АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», АО «Карцемент», АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», ТОО «Nova Цинк». В развитии местного содержания крупные предприятия готовы поддержать МСБ региона заказами на приобретение товаров, работ и услуг на общую сумму 52,2 млрд тенге.