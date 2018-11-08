Достигнут результат по каждой из поставленных задач – Назарбаев о председательстве РК в ОДКБ

Президент
Анастасия Прилепская
Фото: пресс-служба Президента РК
В рамках председательства Казахстана в Организации договора о коллективной безопасности по каждой из поставленных задач достигнуты результаты. Об этом сообщил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Подведены итоги выполнения приоритетов председательствования Казахстана в организации. Благодаря слаженной и совместной деятельности были достигнуты результаты по каждой из поставленных задач. В целом даны высокие оценки проведенной нами работы", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что встреча глав государств проходила в условиях доверительности и откровенности, были рассмотрены практически все вопросы взаимодействия государств в интересах безопасности, приняты важные решения, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках ОДКБ и совершенствование механизмов обеспечения коллективной безопасности.

"Мы обсуждали складывающуюся в мире политическую и экономическую ситуацию, все сложности, которые есть в регионе, особенно в южной части, связанные с Афганистаном. По всем этим вопросам были приняты решения. Главным политическим документом, принятым на саммите, является итоговая декларация, которая отражает планы и задачи организации на предстоящий период", – добавил Президент.

Глава государства также сообщил, что на сессии СКБ ОДКБ также принято заявление о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций. Утверждены планы действий по развитию системы противодействия незаконной миграции, а также план мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах стран ОДКБ.

"Завершена начатая нашими белорусскими коллегами работа по правовому оформлению статусов партнеров ОДКБ и наблюдателей при Организации. Подписан соответствующий документ. Мы будем изучать потенциально желающих стать наблюдателями при ОДКБ и будем принимать решения", – добавил Нурсултан Назарбаев.

Он напомнил, что председательство в Организации договора о коллективной безопасности на следующий межсессионный период переходит к Кыргызской Республике.

