Достигнуты договоренности с ПА ОБСЕ

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Владимир ОСИПОВ
Визит руководства авторитетного парламентского объединения в Астану был совмещен с участием в международной конференции «Религии против терроризма», которая стала продолжением диалога политических и религиозных деятелей, инициированного Президентом Нурсултаном Назарбаевым в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Е. Идрисов приветствовал учреждение поста Специального представителя по Центральной и Восточной Азии в структуре ПА ОБСЕ, что свидетельствует о росте значения Азиатского региона на политической арене.

Выразив признательность за приглашение, К. Муттонен отметила актуальность и своевременность диалога религий в современных условиях и приветствовала усилия Астаны в укреплении межрелигиозного и межконфессионального согласия, поиске путей противодействия современным вызовам и угрозам.

Стороны пришли к единому мнению о необходимости дальнейшего расширения международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и угрозами международной безопасности как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур.

В рамках встречи также обсуждались вопросы, касающиеся состояния и перспектив взаимодействия между Казахстаном и ОБСЕ, а также дальнейшего укрепления межпарламентского диалога.

Зарубежные гости высоко оценили динамику развития взаимодействия между Казахстаном и ПА ОБСЕ, а также особо отметили впечатляющие социально-экономические и внешнеполитические успехи, достигнутые Казахстаном за годы независимости.

По итогам встречи стороны подтвердили твердый настрой на продолжение конструктивного обсуждения всего комплекса вопросов, представляющих взаимный интерес, и достигли договоренности о поддержании тесных рабочих контактов.

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