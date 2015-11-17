​Достигнуты хорошие показатели

За период с 2011 по 2014 год младенческая смерт­ность в области снизилась в два раза. Показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза уменьшились на четверть. В результате своевременной диагностики, повышения качества лечения удалось добиться сокращения уровня смертности от злокачественных новообразований на 6,8%.

Все это повлияло и на снижение общей смертности населения на 23%, что в свою очередь привело к увеличению средней продолжительности жизни акмолинцев почти на два года – с 66,34 до 68,24 лет. Что касается материнской смертности, то, по словам Г. Кулушевой, пока этот показатель остается нестабильным.