​Достижение Димаша

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Злата Белая

Казахстанского исполнителя совсем немного опередила певица из Гонконга Sandy Lam, которая и стала победительницей. В финале Димаш исполнил четыре песни короля поп-музыки Майкла Джексона в одной композиции – The Way You Make Me Feel, Dangerous, Billie Jean, Earth song, спел дуэтом с китайской певицей Шан Венже.

За выступлениями Димаша несколько недель следила вся страна. Он всегда находился в числе лучших исполнителей и обрел множество поклонников как в Казахстане, так и за рубежом. На конкурсе I аm a Singer талантливый молодой певец исполнял композиции на английском, французском, китайском, русском и казаxском языках. В первый день финала он порадовал зрителей песней итальянца Адриано Челентано Confessa и арией Дивы Плавалагуны из кинофильма «Пятый элемент».

Радостной вестью о победе Димаша казахстанцы делятся в социальных сетях. Со значимой победой его поздравил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

«Это была долгая и изматывающая борьба. Это заслуженная победа и огромный труд нашего Димаша. Прорыв и достижение. Поздравляю Димаша и его родителей, каждого поклонника, всех нас с победой, которой мы горды и которой мы рады!» – написал министр на своей странице в Facebook.

Страничку самого Димаша поклонники буквально завалили поздравлениями и пожеланиями дальнейших творческих успехов.

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