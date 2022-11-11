Достижения Ботая не померкли

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай» подготовил уникальную выставку достижений степной цивилизации.

На ней представлены орудия труда древних насельников степи: отщепы, наконечники стрел, ножи, другие предметы быта и охоты. У древних ботайцев хорошо были развиты домашние промыслы – деревообработка, косторезное дело, переработка животного сырья, изготовление керамики, утвари из кожи, деревьев, бересты. Сотрудники музея показали мастер-классы по обработке кожи, изготовлению дисков на сверлильном станке по древним технологиям.

Кроме того, в нынешнем году в поселке Ботай (близ села Никольское Северо-Казахстанской области) завершилась научная реставрация жилья, принадлежавшего культуре Ботай. Два жилища полностью связаны друг с другом подземными переходами.

– Ботайская культура, ставшая очагом зарождения, тригерром всей мировой древней конно-степной цивилизации, представлена уникальными памятниками археологии на территории Северо-Казах­станской и Акмолинской областей, – говорит директор музея-заповедника Куаныш Шакшаков.

Значение ботайской культуры, определившей векторы развития на тысячелетия вперед, заключается в том, что именно здесь впервые в мире была одомашнена лошадь, созданы первые жилища кочевников, появились древние ремесла.

В настоящее время научные исследования заповедника сложились в своеобразную систему. Главная задача коллектива музея-заповедника Ботай – систематизация археологических данных, их музеефикация, популяризация древней культуры посредством развития экологического и познавательного туризма.

Коллектив музея возлагает большую надежду на реализацию планируемого государственного инвестицион­ного проекта «Строительство визит-центра «Ботай» при РГКП «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай» в Северо-Казахстанской области села Лобаново Айыртауского райо­на. Ведь в зоне строительства имеются автомобильные дороги, проходят трассы рес­публиканского значения Кокшетау – Имантау, Кокшетау – Костанай, что, несомненно, поможет привлечь туристов. В селе предполагается расположить туристические офисы, мини-рынки, стоянки.

Строительство визит-цент­ра «Ботай» создаст условия для культурно-развлекательного досуга. Кроме того, в планах руководства и сотрудников – создание масштабного музея ботайской культуры под открытым небом. Первые шаги по коммерциализации проектов уже предпринимаются. Мастера музея изготавливают сувенирные копии артефактов и находок ботайской культуры, в том числе наконечники стрел. Сувениры с логотипом «Ботай» популярны у туристов.