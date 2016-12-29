​Достижения и награды

В декабре 2010 года продукция КЭЗа была признана лучшей на республиканском конкурсе «Лучший товар Казахстана» в номинации «Лучшие товары производственного назначения».

В апреле 2011 года по итогам национального отраслевого конкурса «Сенім» в рамках Казахстанской между­народной конференции и выставки по охране труда и промышленной безопасности KIOSH-2011 КЭЗ был признан «Лучшим безопасным предприятием».

В декабре 2011 года КЭЗ стал победителем республиканского конкурса «Рационализатор.KZ» в номинации «Лучшее рационализаторское решение года».

В июне 2012 года КЭЗ – лауреат почетного звания Министерства охраны окружающей среды «Лучший в области экологии».

В октябре 2012 года КЭЗ удостоен почетного звания «Золотой меценат-2012» Министерства образования и науки.

В июне 2013 года КЭЗ признан «Лучшим предприятием в области энергосбережения» по версии отраслевого конкурса «Золотой Гефест-2013».

В декабре 2016 года Казахстанский электролизный завод стал обладателем специальной премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» – «Лидер качества».