Достижения Казахстана незримо связаны с истоком казахской государственности – член Совета АНК

Батырбек Агимбетов
Фото с сайта www.diapazon.kz
Заместитель председателя Ассоциации корейцев Казахстана, член научно-экспертного совета АНК Георгий Кан рассказал о важных событиях в образовании Казахского ханства на брифинге, посвященном мероприятиям в рамках проведения "Года Ассамблеи народа Казахстана", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Отмечая эту дату (550-летие Казахского ханства – Прим. автора), мы должны принять во внимание, что сегодня достижения Казахстана незримыми нитями связаны с истоком казахской государственности – Казахского ханства, которое вобрало в себя всю культуру, традиции всех государственных образований, известных по письменным источникам со II века до нашей эры на территории Казахстана", – заметил Кан. 

Казахская государственность, подчеркнул член Совета АНК, началась с откочевки Жанибека и Керея из ханства Абулхаира.

"Тогда в один момент тысячи, десятки тысяч кочевников пошли вслед за Жанибеком и Кереем. Какой был мотив разноплеменным, разнородовым кочевникам пойти с ними?! Потому что это происходило на фоне упадка ханства Абулхаира, Ойратского завоевания и укрепления вокруг евразийских ханств, таких, как Сибирское, Казанское, Астраханское, Крымское. Они ушли, чтобы сохранить свою самобытность, волю, и, посмотрите, это будет новая теория образования государственности аксиологического характера. Мы должны обратиться к этому моменту, с которого начинается 550-летняя героическая история казахов", – рассказал он.  

"Хорошо помню, как в 1998 году тюрколог с мировым именем Сергей Григорьевич Кляшторный (известный российский востоковед – Прим. автора) предлагал широко отмечать 1450-летие Тюркской государственности, считая момент признания тюркского эля значительным в международном масштабе. То есть на сегодня это будет 1467 лет Тюркской государственности. Я замечу, что в Тарбагатае, в Восточном Казахстане, в 70 километрах от Аксуата, районного центра, открыт памятник, который сопоставим с памятниками Бильге кагана, Культегина, Тоньюкука, Бандар хана. Вот на таком уровне мы связаны с государственностью тюркского эля", – поведал заместитель главы Ассоциации корейцев Казахстана.  

Напомним, что Президент РК Нурсултан Назарбаев во время встречи с активом Астаны в октябре прошлого года заявлял, что в 2015 году будет отмечаться 550 лет казахской государственности.  

"Когда приезжаешь в Англию, они начинают рассказывать свою историю, начиная с короля. У всех стран есть своя история. Поэтому мы должны донести до детей историю предков, как они сражались за нашу землю. (...) Надо сохранить нашу государственность и независимость для потомков, как это сделали для нас наши предки. А сделать мы это сможем, только если будем жить в единстве", – говорил Глава государства на ежегодной встрече с журналистами в конце декабря минувшего года.

