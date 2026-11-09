Достижения наших спортсменов высоко возносят флаг Казахстана на международной арене – Токаев

Глава государства принял участие в церемонии награждения победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских параигр.
Касым-Жомарт Токаев перечислил достижения других спортсменов, достойно представлявших страну на международной спортивной арене, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
«Безусловно, имя нашего известного спортсмена Тамирлана Тлеулеса, выступившего на Азиатских играх, также войдет в историю отечественного и мирового спорта. Он завоевал первую в истории Казахстана золотую медаль по таэквондо. Чемпионами стали и наши боксеры Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай, достойно отстоявшие честь страны. Гордостью Казахстана является Софья Берульцева. На Олимпийских играх в Токио Софья завоевала бронзовую медаль по каратэ, поддержав авторитет нашего государства. Четыре года назад на предыдущих Азиатских играх она удостоилась золотой медали. И в этом году на японской земле Софья вновь подтвердила свой высокий класс, став двукратной чемпионкой Азиатских игр. В этом зале находится первый в истории Казахстана шестикратный чемпион Азиатских игр Алексей Луценко. Летняя Азиада в Японии принесла ему две золотые медали – в индивидуальной и групповой велогонке. Блистательные успехи Алексея Луценко стали результатом многолетнего упорного труда, железной дисциплины и силы характера. Яркий пример профессионализма, мужества и несгибаемой воли к победе показывает двукратный чемпион Азиатских параигр Давид Дегтярев. На прошедших состязаниях он установил новый рекорд Азии и поднялся на высшую ступень пьедестала. Пауэрлифтер Давид Дегтярев – один из самых титулованных атлетов нашей страны и всего мира: золотой медалист двух летних Паралимпийских игр, победитель трех чемпионатов мира. Достижения наших спортсменов высоко возносят флаг Казахстана на международной арене», – сказал Президент.
По мнению Главы государства, сегодня спорт стал важной частью глобального авторитета и репутации государств, инструментом общественной дипломатии.
«Мы должны в полной мере использовать этот потенциал. Казахстан последовательно укрепляет свои позиции в качестве спортивной державы, в нашей стране проводятся соревнования самого высокого уровня. В 2027 году мы примем чемпионаты мира по таким популярным видам спорта, как бокс, дзюдо, таэквондо, настольный теннис и киберспорт. Кроме того, в Казахстане состоится чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров. Весной в Астане пройдет 51-й Конгресс УЕФА, который, конечно же, вызовет интерес со стороны профессионалов и любителей футбола по всему миру. Понятно, что проведение подобного рода масштабных, резонансных спортивных мероприятий потребует напряженных усилий профильного министерства и федераций, Правительства и Национального олимпийского комитета, которые должны работать как одно целое, ведь речь идет о репутации Казахстана на международной арене. Все эти соревнования послужат имиджу, как принято сейчас говорить, репутации нашей страны, а также развитию социальной инфраструктуры, туризма, отечественной школы спорта. В этом году в нашей столице состоится Конгресс Всемирного антидопингового агентства (WADA – World Anti-Doping Agency). Казахстан прилагает большие усилия для продвижения «чистого», бездопингового спорта, внедрения передовых международных стандартов и практик. Принципы честной конкуренции в спорте в полной мере согласуются с идеей справедливости, которая лежит в основе стратегического курса нашего государства», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.