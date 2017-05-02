​Достижения одаренных детей

Экспонаты сделаны руками самих лицеистов. Это продукты их интеллектуального труда, созданные в процессе опытов и изысканий. Причем здесь представлены настоящие рабочие агрегаты и действующие технологические схемы. Посетители выставки, мальчишки и девчонки, в течение часа становились участниками химических или физико-математических опытов. К примеру, у школьников была возможность поработать на сконструированных их сверстниками установках для выработки электричества.

– Одна из целей проведения таких выставок – привлечь школьников к науке. Возможно, у кого-то из них были вопросы относительно собственных сил. А здесь ответы они получают от сверст­ников, – рассказала руководитель областного управления образования Нурсауле Сайлауова.

Кстати, посетители выставки могли стать участниками не только опытов по физике или химии. Школьникам предлагались креативные методы изучения и гуманитарных наук. Например, казахский и английский языки можно осваивать при помощи виртуальных путешествий по Казах­стану или Великобритании. При этом ребята рассказывали друг другу о культуре страны, ее особенностях.

Как отметили представители областного управления образования – организатора выставки, на примере учащихся образовательно-инновационного лицея преподаватели и родители пытались показать ученикам обычных школ, чего можно добиться трудолюбием. Стоит отметить, что интерес к Атыраускому образовательно-инновационному лицею очень высок. Например, в предыдущий год для поступления сюда подали документы порядка полутора тысяч кандидатов. Однако жесткий интеллектуальный отбор прошли только 50 ребят.