Достижения развития Казахстана за 7 лет

$ 15 006 - ВВП на душу населения вырос за 7 лет на 52,9%

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

За период с 2019 по 2025 годы ВВП вырос в реальном выражении на 28,9%. Рост ВВП, даже с учетом ковидного 2020 года, составил в среднем 3,7%. Прослеживается сбалансированность экономического роста во всех сегментах экономической деятельности.

Реальный сектор традиционно стал основным драйвером роста экономики.

В отмеченном периоде производство товаров выросло на 38,8%. Обеспечен рост в строительстве в 2,4 раза, обрабатывающей промышленности на 41,8%, сельском хозяйстве на 25,6%, горнодобывающей промышленности на 14,9%.

Реализация инфраструктурных проектов и положительная динамика в реальном секторе экономики простимулировали рост сферы услуг на 22,1%. Рост в торговле составил 44,1%, в услугах транспорта – 38,4%, связи – 56,4%.

Объём инвестиций в основной капитал увеличился на 65,9% до 23,5 трлн тенге.

За 7 лет объём валового притока прямых иностранных инвестиций составил $155,7 млрд.

Активная работа по поддержке предприятий обрабатывающей промышленности и расширению доступа на приоритетные экспортные рынки позволили увеличить объемы несырьевого экспорта в 1,8 раз до $28,8 млрд (с $15,8 млрд).

Объем добычи нефти увеличился на 9,2 млн тонн и по итогам 2025 года составил 99,6 млн тонн.

Производительность труда в экономике выросла на 21,7%, в том числе в строительстве – в 2,3 раза, сельском хозяйстве – на 66,3%, обрабатывающей промышленности – на 32%, торговле – на 28,9%.

$129,3 млрд - международные резервы страны, включая валютные активы Национального фонда увеличились на 45,4% за 7 лет

Международные резервы страны, включая валютные активы Национального фонда, достигли $129,3 млрд по итогам 2025 года. Для сравнения: на конец 2020 года этот показатель составлял $94,4 млрд. Таким образом, за пять лет совокупный объем увеличился примерно на $34,9 млрд, или 37%. В состав показателя входят золотовалютные и другие резервные активы Национального Банка, а также валютные активы Национального фонда.

Рост сформировался за счет двух основных составляющих. Во-первых, значительно увеличились резервы Национального Банка: с $35,7 млрд в конце 2020 года до $65,4 млрд в конце 2025 года. Во-вторых, валютные активы Национального фонда выросли с $58,7 млрд до $63,9 млрд. Таким образом, основной вклад в увеличение совокупных резервов за этот период пришелся на рост золотовалютных резервов Национального Банка.

Вторым источником увеличения выступает доход от управления активами Национального фонда. Совокупный инвестиционный доход фонда составил порядка $16,1 млрд. Несмотря на осуществление трансфертов в бюджет, валютные активы фонда выросли на $5,2 млрд — до $63,9 млрд. Это означает, что инвестиционный доход и поступления в фонд в совокупности позволили компенсировать значительный объем изъятий и обеспечить прирост активов.

Золотовалютные резервы Казахстана – $70,6 млрд

Золотовалютные резервы Казахстана достигли $70,6 млрд, увеличившись на 91,7%. Этот показатель отражает общий объем резервных активов, находящихся в прямом распоряжении Национального Банка, и включает прежде всего золото и активы в иностранной валюте.

Рост резервов обусловлен совокупностью нескольких факторов. Важную роль сыграл переход к режиму инфляционного таргетирования и свободно плавающему обменному курсу, что снизило необходимость проведения валютных интервенций. Одновременно Национальный Банк продолжал формировать и пополнять резервы, в том числе за счет приобретения золота у отечественных производителей в соответствии с установленным механизмом. Это позволило поддерживать и наращивать физический объем золотого портфеля.

Важно подчеркнуть, что золотовалютные резервы представляют собой один из ключевых инструментов финансовой устойчивости страны. Они позволяют выполнять внешние обязательства и обеспечивают определенный запас прочности экономики при возникновении внешних экономических и финансовых рисков. При этом значение имеет не только общий объем резервов, но и их структура и диверсификация, поскольку это влияет на возможности страны использовать резервы в различных экономических условиях.

Свыше 1300 новых школ открыто за 7 лет

В рамках поручений Главы государства за последние семь лет в Казахстане реализованы масштабные проекты по развитию образовательной инфраструктуры, направленные на увеличение количества ученических мест, сокращение трехсменных и аварийных школ, безопасных и комфортных условий для обучения детей.

С 2019 года в стране построено более 1 342 школы на 1,1 млн ученических мест. Расширение школьной сети позволило последовательно решать накопленные инфраструктурные проблемы. За этот период количество трехсменных школ сократилось в 4 раза, аварийных школ – в 2 раза, а общий дефицит ученических мест – в 4 раза.

Образовательная инфраструктура продолжает активно развиваться по нескольким ключевым направлениям:

Первое. Национальный проект «Келешек мектептері»

Одним из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет стал национальный проект «Келешек мектептері», реализованный по поручению Главы государства. В рамках проекта построено 217 школ нового формата на 460 тыс. ученических мест, в том числе 84 школы в сельской местности.

Проект позволил не только создать дополнительные ученические места, но и адресно решить ряд наиболее острых инфраструктурных проблем. За счет введения школ нового формата полностью решена проблема 54 трехсменных и 14 аварийных школ, а дефицит ученических мест сокращен более чем в 100 школах.

Это позволило обеспечить сопоставимые условия обучения для детей независимо от места проживания – как в крупных городах, так и в сельских населенных пунктах, и тем самым способствовать снижению инфраструктурного разрыва между городом и селом.

Еще одним системным решением стало создание по поручению Главы государства Фонда поддержки инфраструктуры образования в 2023 году. В него поступают средства, изъятые у коррупционеров. За счет средств Фонда профинансировано строительство 90 объектов образования почти на 100 тыс. ученических мест. На сегодня 83 объекта уже введены в эксплуатацию, еще семь планируется ввести до конца текущего года.

Средства Фонда направляются, прежде всего, на территории, где наиболее остро стоят вопросы дефицита ученических мест, трехсменного обучения и аварийных зданий. В рамках данного механизма строятся новые школы, осуществляется реконструкция действующих объектов и строительство дополнительных пристроек.

При этом строительство новых школ продолжается и за пределами национального проекта и Фонда.

Используется комплексный подход к финансированию: республиканский и местные бюджеты, а также механизмы привлечения частных инвестиций. Такой подход позволяет одновременно решать текущий дефицит ученических мест и учитывать демографический рост в быстро развивающихся населенных пунктах.

В целом за последние семь лет подход к развитию школьной инфраструктуры изменился от точечного строительства отдельных объектов к системному планированию образовательной сети.

Сегодня строительство новых школ увязывается с демографической ситуацией, прогнозом контингента учащихся, уровнем дефицита мест, состоянием действующих зданий и потребностями конкретных населенных пунктов.

За счет масштабного строительства школ, реализации национального проекта «Келешек мектептері», создания Фонда поддержки инфраструктуры образования и привлечения различных источников финансирования в стране сформирована основа для дальнейшего решения проблемы дефицита ученических мест, сокращения трехсменного обучения и аварийных школ.

76 лет - ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане выросла на 5,6 лет с 2021 года

В Казахстане ожидаемая продолжительность жизни достигла исторического максимума – 75,97 года. За последние годы общая смертность снизилась на 9,2%. Положительная динамика сопровождается расширением профилактических программ, развитием высокотехнологичной медицины и повышением доступности медицинской помощи в регионах.

Одним из ключевых направлений остается раннее выявление заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых и онкологических, на которые приходится значительная доля смертности.

С 2025 года в стране расширены программы скрининга. Возраст участников увеличен с 70 до 76 лет, для мужчин от 50 до 76 лет введен скрининг на выявление риска инсульта. Все этапы онкологических скринингов переведены в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, благодаря чему обследования стали доступны независимо от статуса медицинского страхования.

Высокотехнологичная медицина становится доступнее в регионах. Сегодня в Казахстане действуют 85 инсультных центров и 83 центра коронарного вмешательства. Развиваются роботизированная хирургия, трансплантология и кардиохирургия. Количество высокотехнологичных операций на открытом сердце увеличилось на 7,2%.

Значительные изменения произошли в онкологической службе. На базе Национального научного онкологического центра открыт первый в Центральной Азии центр протонной терапии. Введены 14 современных линейных ускорителей. Ежегодно современное лучевое лечение получают до 15 тысяч пациентов, при этом большинство из них могут проходить терапию в своем регионе.

Расширяется и сеть ПЭТ-центров. Новые центры открыты в Актау и Кызылорде, продолжается работа по их созданию в Караганде, Усть-Каменогорске, Актобе и Шымкенте.

Особое внимание уделяется сельскому здравоохранению. За последние семь лет в стране построено 1 259 медицинских объектов, в том числе 655 в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Более 200 сел впервые получили собственные медицинские учреждения, а около миллиона сельских жителей - доступ к медицинской помощи рядом с домом.

Финансирование здравоохранения за этот период увеличилось в 3,4 раза - с 1 трлн тенге в 2019 году до 3,4 трлн тенге в 2026 году. Это позволило расширить доступ населения к диагностике, лечению и высокотехнологичным медицинским услугам.

1259 новых медицинских учреждений открыто в Казахстане за 7 лет

За последние семь лет в Казахстане построено 1 259 объектов здравоохранения. Благодаря модернизации сельской медицины более 200 сел впервые получили собственные медицинские учреждения, а около 1 млн. сельских жителей - возможность получать медицинскую помощь рядом с домом.

Развитие медицинской инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений государства. Основной акцент сделан на повышении доступности медицинской помощи, особенно для жителей сельских населенных пунктов.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Одновременно проводится модернизация 32 районных больниц, что позволит расширить возможности диагностики и лечения на местах.

Наряду с развитием сельской медицины реализуются крупные проекты республиканского значения. В 2025 году построены Национальный научный онкологический центр в Астане и Национальный научный центр инфекционных болезней на 350 коек в Алматы.

Главная задача модернизации – приблизить качественную медицинскую помощь к населению, чтобы жители регионов могли получать необходимые медицинские услуги без длительных поездок в областные центры.

Развитие инфраструктуры направлено не только на строительство новых объектов, но и на создание современных условий для диагностики и лечения, повышение доступности медицинской помощи и сокращение различий между городским и сельским здравоохранением.

3,6 млн новых рабочих мест создано за последние 7 лет, из которых 2,4 млн -постоянные

За 7 лет (2019 – 2025 годы) создано более 3,6 млн новых рабочих мест, из которых 2,4 млн - постоянные.

Так, в 2025 году всего было создано 564,2 тыс. новых рабочих мест (64% или 361,9 тыс. – постоянные и 36% или 202,3 тыс. – временные).

В разрезе регионов наиболее высокий процент созданных рабочих мест:

- Акмолинская область – 76% или 17,2 тыс. постоянных рабочих мест от общего количества созданных новых рабочих мест;

- Костанайская – 76% или 24,5 тыс. постоянных рабочих мест;

- Жамбылская – 72% или 38,0 тыс. постоянных рабочих мест;

- Актюбинская – 71% или 38,5 тыс. постоянных рабочих мест;

- город Шымкент – 71% или 22,5 тыс. постоянных рабочих мест.

Наименее низкий процент в Мангистауской области – 48% или 10,1 тыс. постоянных рабочих мест от общего количества созданных новых рабочих мест.

В отраслевом разрезе наибольшее количество рабочих мест создано:

- в сфере других видов экономической деятельности – 137,7 тыс. мест (38%);

- в сфере образования – 80,5 тыс. (22,3%);

- в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 60,4 тыс. (16,7%);

- в строительстве – 27,6 тыс. (7,6%);

- в сфере здравоохранения и социальных услугах – 25,2 тыс. (7%);

- в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов - 16,3 тыс. (4,5%);

- в сфере транспорта и складирования – 10,9 тыс. (3%);

- в сфере промышленности – 3,2 тыс. (0,9%).

536 новых спортивных объектов построено за 7 лет

За последние семь лет в Казахстане построено 536 новых спортивных объектов. Благодаря развитию спортивной инфраструктуры обеспеченность населения спортивными сооружениями выросла с 44% до 59,6%, а рост показателя составил 15,6%.

Развитие массового и детско-юношеского спорта остается одним из ключевых приоритетов государства. По поручению Главы государства особый акцент сделан на возведении спортивных сооружений в регионах, включая строительство современных стадионов и специализированных центров инклюзивного спорта.

На сегодняшний день спортивная инфраструктура страны включает

26 518 объектов(из них 24 321 – в государственной собственности, 2 197 – в частной). Это 20 ключевых видов сооружений открытого и закрытого типов – от стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов и теннисных кортов до специализированных гребных каналов, велотреков и лыжных баз.

Строительство объектов велось в рамках программ «100 ФОКов» и «Ауыл – Ел бесігі». Кроме того, в рамках Предвыборной программы партии «AMANAT» на 2023–2027 годы введено 75 быстровозводимых спортивных сооружений. С 2025 года возведение объектов также финансируется за счет средств Специального государственного фонда (возвращенных активов), а с текущего года - Фонда инфраструктурного развития.

88 трлн теңге – на социальную сферу

За последние 7 лет объем финансирования социальной сферы составил 88 трлн тенге. Значительный объем средств направлен на развитие образования и здравоохранения, обеспечение социальной поддержки населения, а также развитие культуры, спорта, туризма и информационного пространства. Финансирование данных направлений способствует повышению качества жизни граждан, доступности социальных услуг и укреплению системы социальной защиты населения.

$155 млрд иностранных инвестиций привлечено в экономику страны за 7 лет

Согласно данным Национального Банка Казахстана, за последние пять лет динамика привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан характеризовалась высокой волатильностью на фоне глобальной геоэкономической нестабильности, трансформации мировых цепочек поставок и завершения ряда крупных сырьевых проектов.

В 2020 году произошло значительное сокращение инвестиционных поступлений, обусловленное глобальным кризисом, вызванным пандемией COVID-19. В последующий период, в 2021-2022 годах, наблюдалось существенное восстановление и рост притока ПИИ, в результате чего были достигнуты одни из наивысших показателей за весь период после вступления Республики Казахстан в ЕАЭС.

Валовый приток ПИИ достиг пикового значения в 2022 году – 28,2 млрд долл., после чего в 2024 году было зафиксировано резкое сокращение инвестиционных поступлений до 17,9 млрд долл. в 2024 году, что было обусловлено завершением крупных инвестиционных проектов в сырьевом секторе, включая Проект будущего расширения (ПБР) на Тенгизе, на долю которого пришлось около 38% притока ПИИ.

Проект будущего расширения (ПБР) на Тенгизе, являлся одним из крупнейших инвестиционных проектов с существенным притоком иностранных вложений в 2016-2024 годах. Завершение активной строительной стадии и ввод новых производственных мощностей компанией Тенгизшевройл в 2025 году свидетельствует о переходе от инвестиционной фазы к операционной.

По итогам 2025 года валовый приток ПИИ вновь продемонстрировал восстановление до 20,5 млрд долл. Восстановление валового притока ПИИ в 2025 году связано с ростом вложений капитала в ряде несырьевых отраслей, прежде всего в обрабатывающую промышленность (+47,4% или 1,4 млрд долл. США), а также в финансовую деятельность (+6,6 раз или 3,6 млрд долл. США) и связь (+2,5 раза или 0,8 млрд долл. США), что частично компенсировало спад в добывающем секторе (-47% или 3 млрд долл. США).

Структура инвестиционных потоков за рассматриваемый период существенно изменилась. Если ранее основным драйвером притока ПИИ оставался нефтегазовый сектор, то в последние годы наблюдается постепенная диверсификация инвестиционной активности. Наиболее заметное снижение произошло в добыче сырой нефти и природного газа: объем привлеченных инвестиций сократился с 9,6 млрд долл. в 2022 году до 615,9 млн долл. в 2025 году, что обусловлено завершением крупных проектов расширения месторождений. Одновременно усилился приток инвестиций в обрабатывающую промышленность, химическую отрасль, транспорт, связь и финансовый сектор. В частности, инвестиции в химическую промышленность выросли с 123 млн долл. в 2021 году до 1,3 млрд долл. в 2025 году, а в сектор связи – до 1,3 млрд долл. США. Значительный рост также наблюдался в финансовой и страховой деятельности, где объем ПИИ в 2025 году достиг 4,1 млрд долл. США.

Сохраняется высокая роль традиционных стран-инвесторов, однако география инвестиций постепенно расширяется. Крупнейшими инвесторами остаются Нидерланды, Россия, Китай, США, Швейцария и Франция. Вместе с тем в последние годы значительно усилилось присутствие стран Ближнего Востока и Азии. Так, объем инвестиций из ОАЭ увеличился с 328 млн долл. в 2021 году до 1,6 млрд долл. в 2025 году, из Катара – до 1,3 млрд долл., а из Сингапура – до 1,4 млрд долл. США. Одновременно фиксируется снижение притока инвестиций из США, что связано с завершением крупных нефтегазовых проектов и возвратом капитала иностранными инвесторами.

Текущая инвестиционная политика Казахстана ориентирована на переход от сырьевой модели к привлечению качественных инвестиций в отрасли с высокой добавленной стоимостью. В числе приоритетных направлений определены транспортно-логистическая инфраструктура, нефтегазохимия, редкоземельные металлы, цифровая инфраструктура, искусственный интеллект, возобновляемая энергетика, агропереработка и высокотехнологичное производство. Государством реализуются меры по развитию специальных экономических зон, внедрению цифровых инвестиционных сервисов, расширению механизмов государственно-частного партнерства и повышению уровня защиты инвесторов.

На фоне глобального сокращения потоков ПИИ в развивающиеся страны Казахстан сохраняет позиции крупнейшего получателя иностранных инвестиций в Центральной Азии, что подтверждается лидерством страны в регионе Северной и Центральной Азии по объему инвестиций в новые проекты. Так, по данным ЭСКАТО ООН, в 2025 году Казахстан продемонстрировал значительный рост привлечения инвестиций в новые проекты, обеспечив приток на уровне 19 млрд долл. США, что на 266% превышает показатель 2024 года. Данный объем составляет почти 89% всех внутрирегиональных прямых иностранных инвестиций в новые проекты в Северной и Центральной Азии, подтверждая лидирующие позиции страны в данном макрорегионе.

Digital Kazakhstan: 90% госуслуг оказывается в электронном формате

Не менее 90,3% государственных услуг доступно в электронном формате – вне зависимости от изменения состава и количества услуг в Реестре. При этом за последние пять лет их число в Реестре выросло в два раза: с 657 услуг в 2021 году до 1333 услуг в 2026 году.

Такая динамика – результат последовательной многолетней работы по переводу государственных функций в цифровой формат. Благодаря этому Казахстан занимает 24-е место в мировом рейтинге электронного правительства среди 193 стран и входит в топ-10 государств по индексу онлайн-услуг.

Digital Кazakhstan: 97,5% населения страны обеспечено доступом к интернету

На сегодняшний день 97,5% населения страны имеет доступ к сети Интернет — за последние 7 лет данный показатель вырос на 7,2%.

Высокий результат достигнут благодаря реализации мероприятий Национального проекта в области связи «Доступный Интернет». В их числе — строительство волоконно-оптических линий связи до сельских населенных пунктов, обеспечение высокоскоростным интернетом удаленных территорий по технологии «Спутник», выполнение операторами лицензионных обязательств по внедрению 5G в городах республиканского и областного значения и 4G в населенных пунктах, а также реализация проектов государственно-частного партнерства по прокладке волоконно-оптических линий связи до сельской местности.

24% – рост производства сельского хозяйства за последние 7лет

За период 2019–2025 годов агропромышленный комплекс Республики Казахстан демонстрирует устойчивую положительную динамику развития, характеризующуюся ростом объемов производства, производительности труда, инвестиционной активности, экспорта и уровня оплаты труда.

Объем валовой продукции растениеводства вырос более чем в 2,1 раза – с 2,8 трлн до 5,9 трлн теңге, животноводства – в 1,7 раза, с 2,3 трлн до 3,8 трлн теңге.

За рассматриваемый период значительно возросла инвестиционная активность в отрасли.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря реализации комплекса мер государственной поддержки, направленных на обеспечение доступности финансовых ресурсов, техническое перевооружение отрасли, развитие переработки сельскохозяйственной продукции и внедрение современных агротехнологий.

За январь-август 2026 года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,2% и составил 4,4 трлн. теңге.

Данный рост обеспечен за счет увеличения объемов производства в животноводстве на 4,1% (2,8 трлн теңге). В растениеводстве на 107,3% (1,5 трлн теңге).

Казахстан входит в пятерку стран мира по численности лошадей.

За данный период объем производства мяса всех видов увеличился до 1,2 млн тонн, молока – до 2,7 млн тонн, яйца – до 3,2 млн штук.

Справочно: По состоянию на 1 сентября 2026 года численность КРС составляет 9,0 млн голов, овец и коз – 23,3 млн голов, птиц – 47,8 млн голов, лошадей – 4,9 млн голов, верблюдов – 310,9 тыс. голов.

63,8% – рост внутреннего туризма за 7 лет

Одним из базовых факторов стало увеличение туристской инфраструктуры. В 2021 году в Казахстане насчитывалось 3 686 мест размещения, в 2022 году — 3 970, в 2023 году — 3 992, в 2024 году — 4 303, в 2025 году — уже 4 482 объекта. Таким образом, за 2021–2025 годы их количество выросло более чем на 20%. Расширение сети объектов размещения увеличило возможности регионов по приёму туристов и одновременно расширило выбор форматов отдыха — от гостиниц и санаториев до баз отдыха и глэмпингов.

Увеличение инфраструктуры сопровождалось реализацией конкретных инвестиционных проектов. Только в 2025 году в сфере туризма реализовано 95 проектов общей стоимостью 345 млрд тенге. В настоящее время инвестиционный пул отрасли включает 221 проект общей стоимостью 972,8 млрд тенге со сроком реализации до 2030 года. Реализация этих проектов обеспечивает создание новых мест размещения, объектов отдыха и развлечений, курортной и рекреационной инфраструктуры, тем самым увеличивая туристскую ёмкость регионов.

Важную роль сыграла государственная поддержка бизнеса. С 2022 года действуют семь мер поддержки, направленных на снижение затрат предпринимателей и стимулирование создания туристской инфраструктуры.

Дополнительным инструментом стало льготное финансирование крупных проектов. С 2024 года по линии Банка Развития Казахстана реализуется программа льготного кредитования туристских проектов по ставке 7%. Общий объём предусмотренного финансирования составляет 150 млрд тенге, в том числе 79 млрд тенге на 2024 год и 71 млрд тенге на 2026 год. Это позволяет поддерживать проекты, требующие значительных капитальных вложений, и ускорять создание крупных объектов туристской инфраструктуры.

Параллельно реализуется переход к комплексному развитию туристских территорий. В 2025 году разработаны комплексные планы развития трёх приоритетных дестинаций — Щучинско-Боровской курортной зоны, туристской зоны «Мангистау» и Алматинского горного кластера. Их особенность заключается в одновременном решении нескольких инфраструктурных вопросов: строительстве объектов размещения, развитии инженерных сетей и дорог, повышении транспортной доступности, благоустройстве и улучшении состояния туристских и историко-культурных объектов.

Дополнительные возможности для реализации туристских проектов созданы за пределами населённых пунктов. В частности, местным исполнительным органам предоставлены полномочия по обеспечению необходимой инженерной инфраструктурой туристских объектов, расположенных вне населённых пунктов, в том числе на территориях государственных национальных природных парков. Это позволяет регионам более оперативно решать вопросы инфраструктурного обеспечения туристских объектов и создавать условия для развития экологического, природного и рекреационного туризма непосредственно в туристских локациях.

Отдельное внимание уделяется созданию базовой инфраструктуры для комфортного пребывания туристов. В 2021 году было установлено 38 санитарно-гигиенических узлов, в 2022 году — 53, в 2023 году — 63, в 2024 году — 219, в 2025 году — 110. Всего за 2021–2025 годы реализовано 483 установки. Развитие такой инфраструктуры непосредственно влияет на качество туристских поездок и позволяет создавать более комфортные условия на маршрутах, в местах отдыха и на природных территориях.

Системные изменения закрепляются и на законодательном уровне. В 2026 году принят Закон по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта, которым урегулированы вопросы деятельности гидов, работы визит-центров и ТИЦ, а также предусмотрены меры по упрощению условий для туристских перевозок — в частности, внедрение «зелёного коридора» для туристских автобусов. Кроме того, для повышения доступности национальных парков для семейного отдыха предусмотрен бесплатный вход на территории ГНПП для детей до 18 лет.

Доступное высшее образование - за 7 лет выделено 655 680 грантов на обучение в вузах

Одним из ключевых результатов последних семи лет стало последовательное расширение государственной поддержки высшего образования. За этот период в Казахстане выделено 655 680 образовательных грантов, а общий объем финансирования составил 1,5 трлн тенге. Это один из наиболее масштабных инструментов прямой государственной поддержки молодежи и инвестиций в человеческий капитал страны.

Образовательный грант - это не только возможность для конкретного абитуриента получить высшее образование за счет государства. В более широком контексте речь идет о формировании кадрового потенциала страны на годы вперед. Через систему государственного образовательного заказа создаются условия для подготовки специалистов, которые в дальнейшем должны работать в экономике, социальной сфере, образовании, науке и других стратегически важных направлениях.

Масштаб выделенных средств показывает, что доступность высшего образования остается одним из приоритетов государственной политики. За семь лет государство направило на образовательные гранты сумму, сопоставимую с крупными долгосрочными инвестиционными программами. При этом результат измеряется не только объемом финансирования, но прежде всего количеством молодых людей, получивших возможность обучаться в вузах за счет бюджета.

Особое значение данная мера имеет для семей, для которых стоимость обучения является существенной финансовой нагрузкой. Государственный грант снижает зависимость возможности получения высшего образования от материального положения семьи и расширяет доступ молодежи к профессиональному образованию.

Вместе с тем задача государства сегодня заключается уже не только в увеличении количества грантов. Следующий этап - повышение эффективности этих инвестиций: соответствие подготовки кадров потребностям экономики, качество образовательных программ, востребованность выпускников и связь высшего образования с реальным сектором.

Таким образом, 655 680 грантов и 1,5 трлн тенге финансирования за семь лет - это показатель системного расширения государственной поддержки молодежи. За каждой этой цифрой стоит возможность получить профессию, повысить уровень квалификации и в дальнейшем участвовать в развитии экономики страны.

Для государства это инвестиция не просто в систему образования, а в будущий кадровый, интеллектуальный и экономический потенциал Казахстана.

В 2,5 раза повышена стипендия студентам за последние 7 лет

За последние семь лет в Казахстане значительно усилена финансовая поддержка студентов, магистрантов и докторантов. Размер государственной стипендии студентов достиг 52 372 тенге, для обучающихся по педагогическим направлениям - 84 000 тенге, магистрантов - 117 098 тенге, докторантов - 262 500 тенге.

Если в 2019 году размер студенческой стипендии составлял 20 949 тенге, то сегодня он превышает 52 тысячи тенге. Таким образом, за семь лет базовая студенческая стипендия увеличилась примерно в 2,5 раза. Это принципиально важное изменение в системе социальной поддержки обучающихся.

Отдельное внимание уделено педагогическим специальностям. Размер стипендии для студентов данного направления достиг 84 тысяч тенге. Это позволяет дополнительно поддерживать подготовку кадров для сферы образования и повышать привлекательность педагогических специальностей.

Существенно увеличена и поддержка послевузовского образования. Стипендия магистрантов составляет более 117 тысяч тенге, докторантов - 262,5 тысячи тенге.

При этом рост стипендий необходимо рассматривать как часть более широкой государственной политики по созданию благоприятных условий для получения образования. Доступность обучения складывается не только из наличия гранта. Для студента важны также расходы на проживание, питание, транспорт и повседневные потребности. Поэтому увеличение стипендиального обеспечения напрямую влияет на реальные условия обучения.

Система государственной поддержки последовательно охватывает все уровни высшего и послевузовского образования, создавая условия для обучения, профессионального роста и подготовки научных кадров.

Таким образом, рост стипендий за последние семь лет является одним из наиболее заметных социальных результатов в сфере высшего образования. Государственная поддержка студентов стала существенно выше, одновременно увеличились выплаты магистрантам и докторантам.

Это означает, что инвестиции в образование сопровождаются не только финансированием самого обучения, но и усилением поддержки студента, который получает образование.

1,3 трлн тенге направлено на бесплатное лекарственное обеспечение граждан за 7 лет

За последние семь лет в Казахстане на бесплатное лекарственное обеспечение граждан направлено около 1,3 трлн тенге. Ежегодно необходимыми препаратами обеспечивались в среднем более3 млн пациентов. Государство продолжает совершенствовать систему закупок, снижать цены на лекарства и повышать доступность лечения для населения.

С 2019 по 2025 год объем финансирования бесплатного лекарственного обеспечения вырос более чем втрое - с 83 млрд до 272,9 млрд тенге. За этот период число пациентов, получающих бесплатные препараты, увеличилось с 2,5 млн до 3,4млнчеловек.

В 2026 году общий план закупок лекарственных средств и медицинских изделий утвержден в размере 584,1 млрд тенге, что на 9,6% больше, чем годом ранее.

Одним из ключевых результатов совершенствования системы закупок стало снижение цен на 66 отечественных лекарственных средств. Это позволило обеспечить экономию бюджетных средств в размере 10,3 млрд тенге.

Государство также расширяет практику прямых закупок у отечественных и зарубежных производителей. В 2026 году количество наименований лекарств и медицинских изделий, закупаемых по прямым контрактам, увеличилось до 404 против 182 в 2025 году.

Одновременно расширяется сотрудничество с международными организациями. Через ПРООН, ЮНИСЕФ и международные механизмы борьбы с туберкулезом в текущем году предусмотрен закуп 32 наименований лекарственных средств против 23 годом ранее.

Совершенствование закупочных механизмов направлено на рациональное использование бюджетных средств, обеспечение стабильных поставок и повышение доступности бесплатных лекарств для пациентов.

Главный приоритет - чтобы каждый пациент, имеющий право на бесплатное лекарственное обеспечение, своевременно получал необходимые препараты независимо от места проживания.

Более 1,7 млн школьников обеспечены бесплатным горячим питанием

Организация здорового школьного питания - это стратегический приоритет, напрямую влияющий на здоровье, развитие и успеваемость наших детей.

Правильное питание в детском возрасте - это основа для полноценного роста, активного мышления и успешного обучения. По данным ведущих международных организаций - Гарвардского университета, ЮНИСЕФ, ВОЗ - сбалансированное питание способствует развитию когнитивных способностей, повышению концентрации внимания, укреплению иммунитета и формированию здоровых пищевых привычек, которые остаются с человеком на всю жизнь. Именно поэтому школьное питание должно быть не только безопасным, но и качественным, разнообразным и полезным.

Результатом поручения Главы государства и межведомственной координации, с 2023 года бесплатным школьным питанием охвачено более 1,4 млн детей, включая всех учащихся начальных классов, и 230 тысяч детей из социально уязвимых слоёв населения.

На обеспечение программы школьного питания государством ежегодно выделяется свыше 210 млрд тенге.

В настоящее время внедрена автоматизация цифрового мониторинга питания посредством социального кошелька и ваучерной системы.

В малокомплектных школах реализованы кейтеринг и модульные столовые. Заключено более 45-тыс. договоров с поставщиками. Укреплён контроль через бракеражные комиссии, межведомственные экспертные группы.

Школьное питание - это инвестиция в здоровье, образование и будущее нашей страны.

«НАЦФОНД – ДЕТЯМ» - $2,5 млрд начислено на счета 7 млн детей

Глава государства в своем Послании в 2022 году озвучил идею о создании программы справедливого распределения национального богатства, одним из направлений реализации которой является программа «Национальный фонд – детям». В рамках этого проекта гражданам Казахстана с рождения до совершеннолетия ежегодно начиная с 2024 года начисляются средства за счет 50% от усредненного инвестиционного дохода Национального Фонда.

Обеспечение равных стартовых возможностей для молодежи Казахстана остается приоритетной задачей государства, а накопления из Нацфонда становятся надежным фундаментом для первых самостоятельных шагов молодых граждан во взрослой жизни.

В рамках этой инициативы детям до 18 лет ежегодно будет начисляться 50 процентов от инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана.

В 2026 году каждому ребенку начислено по 130,71 долларов США.

У детей, которые участвуют в программе уже три года, общая сумма накоплений с учетом полученного инвестиционного дохода составила 370,56 долларов США.

По состоянию на 1 сентября 2026 года выплаты целевых накоплений на улучшение жилищных условий и оплату образования составили

76 112,45 тыс. $ (365 553 получателей), в том числе:

- на улучшение жилищных условий - 50 433,40 тыс. $ (241 284 получателя);

- на образование - 25 679,05 тыс. $(124 269 получателя).

2,2 млн детей охвачены бесплатными спортивными секциями и кружками

За последние годы Казахстан заметно расширил дополнительное образование. По итогам 2025 года им было охвачено около 3,5 млн детей, или 90% школьников, 2,2 млн посещали бесплатные кружки и секции.

Сеть организаций продолжает расти и сегодня услуги оказывают порядка 2 896 организаций. Особое внимание уделяется доступности образования для детей из сельской местности, детей с особыми образовательными потребностями и детей из социально уязвимых категорий. В сельской местности создана тысяча комьюнити-центров, которые позволяют использовать инфраструктуру школ для занятий детей после уроков. Отдельно развивается детский спорт. В спортивное движение вовлечены около 2,2 млн детей, они занимаются в школьных секциях, организациях дополнительного образования и спортивных школах, участвуют в соревнованиях Национальной школьной лиги.

Дополнительное образование создаёт естественную среду для реализации ценностей единой программы воспитания «Адалаз амат», принципов «Закон и порядок» и культуры «Таза Қазақстан».

Эти ценности становятся понятными ребёнку через волонтёрские проекты, школьные театры, дебатные клубы, экологические акции, спортивные команды, исследование истории своего региона или совместную работу над технической моделью.

Воспитательный результат появляется там, где ребёнок принимает решения, отвечает за общее дело, соблюдает правила, уважает партнёров и видит пользу своего труда.

Для предоставления равных возможностей каждому ребенку с 2025 года в ряде городов поэтапно внедряется единый ваучерный механизм по принципу «один ваучер — один ребёнок», который на сегодня получили более 314 тысяч детей. Также ведется работа по внедрению Единого государственного заказа. Эти подходы должны сделать финансирование адресным и прозрачным, систематизировать общие правила, информационные системы и единые требования к результату.

Стратегическая цель Казахстана состоит в переходе от расширения сети к гарантии содержательного выбора. Под стопроцентным охватом следует понимать реальную доступность хотя бы одного качественного направления для каждого ребёнка, независимо от дохода семьи, места проживания, состояния здоровья и образовательных потребностей.

Национальные стратегические документы задают более высокий ориентир. Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023–2029 годы предусматривает охват дополнительным образованием 95% детей в 2026 году и 100% — с 2027 года.

До конца 2027 года предусмотрено строительство не менее 100 крупных объектов, включая дворцы школьников, станции юных техников, детские технопарки, музыкальные и художественные школы.

267 студенческих общежитий открыто за 7 лет

Одним из наиболее заметных инфраструктурных результатов последних семи лет стало сокращение дефицита мест в студенческих общежитиях. За этот период в Казахстане открыто 267 студенческих общежитий на 66 104 места. В результате дефицит мест сократился с 82 тысяч до 5,2 тысячи.

Это принципиально важный показатель. Еще несколько лет назад нехватка мест в общежитиях являлась одной из наиболее острых проблем студенческой инфраструктуры. Особенно чувствительным этот вопрос был для молодежи, приезжающей на обучение из регионов в крупные университетские центры.

Для студента наличие места в общежитии напрямую связано с доступностью образования. Даже получение образовательного гранта не решает вопрос полностью, если семья вынуждена нести значительные расходы на аренду жилья в другом городе. Поэтому строительство и ввод новых общежитий следует рассматривать не отдельно от образовательной политики, а как одну из составляющих доступности высшего образования.

За семь лет создано более 66 тысяч новых мест. За тот же период дефицит сократился более чем на 76 тысяч мест - с 82 тысяч до 5,2 тысячи. Это говорит о существенном изменении ситуации в студенческой инфраструктуре.

Важно и то, что речь идет не о разовой кампании по строительству отдельных объектов. Показатели охватывают семилетний период и демонстрируют последовательное увеличение номерного фонда студенческого жилья.

Для системы высшего образования развитие общежитий имеет сразу несколько эффектов. Во-первых, повышается доступность обучения для молодежи из регионов. Во-вторых, уменьшается финансовая нагрузка на семьи. В-третьих, университеты получают возможность формировать полноценную студенческую среду и кампусную инфраструктуру.

Вместе с тем достигнутый результат не означает, что вопрос полностью закрыт. Дефицит в размере 5,2 тысячи мест сохраняется, поэтому дальнейшая работа должна быть направлена на адресное решение проблемы в тех городах и университетах, где потребность остается наиболее высокой.

Кроме количества мест, следующий важный вопрос — качество студенческого жилья. Современное общежитие должно обеспечивать не только койко-место, но и нормальные условия для проживания, учебы, отдыха и социализации студентов.

Тем не менее динамика последних семи лет показывает качественное изменение ситуации. Сокращение дефицита с 82 тысяч до 5,2 тысячи мест означает, что проблема, которая ранее носила системный характер, сегодня значительно локализована.

267 новых общежитий и 66 104 места — это конкретный инфраструктурный результат, который непосредственно влияет на условия жизни десятков тысяч студентов и расширяет реальную доступность высшего образования.

261,5 млрд теңге – в 3,6 раза увеличилось финансирование науки

За последние семь лет значительно увеличился объем ресурсов, направляемых в Казахстане на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Если в 2018 году внутренние затраты на НИОКР составляли 72,2 млрд тенге, то в 2025 году показатель достиг 261,5 млрд тенге. Рост составил 3,6 раза.

Это один из ключевых количественных показателей изменения масштаба научной деятельности в стране. За семь лет объем средств, направляемых на исследования и разработки, увеличился почти на 190 млрд тенге.

Показательно, что рост заметен и на более коротком горизонте. В 2020 году внутренние затраты на НИОКР составляли 89 млрд тенге, а в 2025 году - уже 261,5 млрд тенге. За пять лет показатель увеличился в 2,9 раза.

Для развития науки объем финансирования имеет принципиальное значение. Современные исследования требуют развитой лабораторной базы, оборудования, доступа к информационным ресурсам, финансирования исследовательских коллективов и подготовки квалифицированных научных кадров.

Увеличение внутренних затрат на НИОКР расширяет ресурсную основу для проведения исследований и разработки новых технологий. При этом сам объем финансирования не должен рассматриваться как конечный результат. Главный вопрос заключается в том, насколько эффективно эти ресурсы трансформируются в научные результаты, технологии, разработки и решения для экономики.

Поэтому следующий этап развития науки должен быть связан не только с дальнейшим увеличением вложений, но и с повышением их отдачи. Значение имеют качество научных проектов, востребованность результатов исследований, их практическое применение и взаимодействие науки с производственным сектором.

Особую роль играет связь университетской науки с подготовкой молодых исследователей. Современный университет должен не только осуществлять образовательную деятельность, но и становиться полноценным центром исследований, разработок и инноваций.

Рост затрат на НИОКР создает для этого более широкие возможности. Чем сильнее исследовательская база вузов и научных организаций, тем больше возможностей для молодых специалистов участвовать в реальных научных проектах, формировать собственные исследовательские компетенции и создавать новые разработки.

Для государства наука — это долгосрочная инвестиция. Ее эффект может проявляться не сразу, однако именно научные исследования являются основой технологического развития, повышения производительности, появления новых производств и снижения зависимости от импортных технологий.

Таким образом, увеличение внутренних затрат на НИОКР с 72,2 млрд до 261,5 млрд тенге показывает существенное расширение финансовой базы научной деятельности в Казахстане.

Рост в 3,6 раза за семь лет формирует основу для следующей задачи — превращения увеличившихся инвестиций в конкретные научные результаты, технологии и решения, способные работать на развитие экономики страны.

8 тыс. км ирригационных каналов реконструировано за 7 лет

За 3 года завершены работы по реконструкции пяти водохранилищ и 1 458 км каналов, реализованы 22 проекта по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения, охватившие 321 населённый пункт с населением порядка 945 тыс. человек.

С начала 2026 года реализуются проекты по реконструкции 746 ирригационных каналов общей протяженностью 4 640,8 км, строительству 5 водохранилищ, реконструкции 12 гидротехнических сооружений, строительству 12 групповых водопроводов и санации 6 водных объектов.

За три года завершена реконструкция ирригационных каналов общей протяженностью 1 645,6 км, строительство и реконструкция 5 водохранилищ общим объемом 464,5 млн м³, 8 гидротехнических сооружений и инженерно-технических систем, а также 22 объектов группового водоснабжения, охвативших 321 сельский населенный пункт с населением порядка 945 тыс. человек.

312 новых объектов культуры построено за 7 лет

На сегодняшний день на территории Республики Казахстан функционирует 3 092 объекта культуры.

В период с 2019 по 2026 годы в рамках реализации государственных и региональных программ, за счет средств республиканского и местных бюджетов, инвестиционных средств и иных источников финансирования, построено и введено в эксплуатацию 312 объектов культуры.

Строительство объектов культуры осуществлялось в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі», Дорожной карты Предвыборной программы партии «AMANAT» на 2023–2027 годы «ХАЛЫҚПЕН БІРГЕ!», программ развития территорий и комплексных планов развития, а также за счет средств специального государственного фонда, местного бюджета и инвестиционных средств.

160 центров поддержки семьи открыто за 7 лет

На сегодняшний день в стране функционируют 160 Центров поддержки семьи.

Центры осуществляют реализацию мер государственной семейной политики, в том числе мер по сохранению брака и семьи, разрешению семейных конфликтов, координацию работы по охвату поддержкой лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реализацию иных мер по профилактике бытового насилия.

По данным информационной системы FSM Social, в 2025 году в Центры поддержки семьи поступило более 44,5 тысячи обращений. Около 20 тысяч семей получили правовую, психологическую и социальную помощь, свыше 15 тысяч семей были взяты на комплексное сопровождение. С начала 2026 года зарегистрировано более 50 тысяч обращений.

Наиболее активно услугами ЦПС в 2025 году пользовались жители Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской и Алматинской областей. Среди мегаполисов наибольшее количество обращений зафиксировано в Алматы и Шымкенте, что свидетельствует о востребованности предоставляемых услуг и росте доверия населения к деятельности центров.

Сегодня можно с уверенностью отметить, что Центры поддержки семьи постепенно формируются как один из ключевых институтов реализации семейной политики.

Одной из значимых задач Центров является реализация мер государственной семейной политики, в том числе сохранение брака и семьи, разрешение семейных конфликтов.

В регионах организуются мероприятия ко Дню семьи, обучения по воспитанию детей, спортивные и культурные акции. Это помогает формировать позитивные семейные ценности, вовлекать родителей и детей в совместные активности.

Министерством культуры и информации Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами и местными исполнительными органами проводится системная работа по дальнейшему развитию сети ЦПС, совершенствованию механизмов оказания помощи семьям, укреплению кадрового потенциала и повышению качества предоставляемых услуг.

Развитие центров поддержки семьи является важным направлением государственной семейной политики и способствует укреплению семейных ценностей, повышению благополучия граждан и формированию безопасной социальной среды.

«Таза Казахстан» - с начала года высажено порядка 1,3 млн деревьев

С начала 2026 года в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан» в населенных пунктах Казахстана высажено порядка 1,3 млн деревьев.

За 2021–2025 годы в городах и населенных пунктах страны высажено 18,1 млн деревьев при плане 15 млн.

Отдельное направление — лесовосстановление на землях государственного лесного фонда. За пять лет здесь высажено около 1,7 млрд деревьев на площади свыше 1 млн гектаров в рамках поручения по посадке 2 млрд деревьев.

Основная задача озеленения в рамках «Таза Қазақстан» — улучшение экологического состояния населенных пунктов. Приоритетное значение имеют не только объемы посадок, но и приживаемость саженцев, подбор пород с учетом климатических условий, регулярный полив и последующий уход.

С начала 2026 года по всей стране проведено более 600 экологических мероприятий с участием порядка 7 млн казахстанцев. Очищено свыше 130 тыс. гектаров территорий, высажено около 1,3 млн деревьев.

Инициатива охватывает санитарную очистку, благоустройство, озеленение, ликвидацию несанкционированных свалок и экологическое просвещение. Дополнительным инструментом обратной связи выступает приложение TazaQazBot, позволяющее гражданам сообщать о проблемах чистоты и благоустройства.

Основная цель инициативы — формирование экологической культуры, повышение ответственности граждан и переход от разовых акций к системной работе по поддержанию чистоты населенных пунктов.

Большая стройка: 36,3 тыс. км автодорог построено и отремонтировано за 7 лет

Всего в период с 2019 по 2025 годы было построено, реконструировано и отремонтировано – 36,3 тыс.км.

В рамках проектов по строительству и реконструкции за период с 2019 по 2025 годы завершено 5,2 тыс.км.

Это коридор Центр-Восток (Астана-Павлодар-Семей), Бейнеу-Акжигит, Таскескен-Бахты, Юго-Западный обход г. Астана, Костанай-Денисовка, Ушарал-Достык, Кандыагаш – Макат, а также Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Караганды – Алматы, Актобе – Кандыагаш, Атырау – Астрахань, Мерке-Бурылбайтал которые были завершены в 2024 году.

Справочно: 2019 г. – 641 км, 2020 г. – 378 км, 2021 г. – 198 км, 2022 г. – 120 км, 2023 г. – 856 км, 2024 г. – 2 206 км, 2025 г – 778 км.

Проекты строительства: Юго-западный обход г. Астаны – 34 км (2020 г.), Мост через Бухтарминское водохранилище – 19,9 км (мост 1,3 км) (2024 г.), Обход станции Шамалган – 6 км (2024 г.), Тоннель в Туркестанской области – 840 м (2024 г.).

Проекты, завершенные в 2025 году:

– Узынагаш – Отар – 42 км (2025 г.).

– Калбатау – Майкапшагай 405 км (2025 г.).

– Подстепное – Федоровка 72 км (2025 г.).

– Курты – Конаев 67 км (2025 г.).

– Кызылорда – Жезказган 192 км (2025 г.).

За период 2019 по 2025 годы всего по республиканской сети автодорог ремонтные работы были проведены на

9 тыс. км.

Справочно: 2019 г. – 1,1 тыс. км, 2020 г. – 1 тыс. км, 2021 г. – 700 км, 2022 г. – 1,1 тыс. км, 2023 г. – 1,2 тыс. км, 2024 г. – 1,5 тыс.км, 2025 г – 2,4 тыс. км.

Дороги областного и районного значения

По местной сети строительно-ремонтными работами за период 2019 по 2025 годы всего было завершено 22,1 тыс. км.

Справочно: 2019 г. – 2,4 тыс. км, 2020 г. – 2,8 тыс. км, 2021 г. – 2,6 тыс. км, 2022 г. – 3 тыс. км, 2023 г. – 3,6 тыс. км, 2024 г. – 3,6 тыс.км, 2025 г – 4,1 тыс.км.

Большая стройка: за 5 лет построено и модернизировано 5 тыс. км железнодорожных путей

В стране активно реализуются масштабные проекты по строительству новых железнодорожных линий. За последние семь лет в Казахстане было проложено 911 километров новых путей. На сегодняшний день работы продолжаются: ведется строительство еще 800 километров железных дорог и проводится модернизация порядка 2,6 тысячи километров действующего полотна.

Среди наиболее значимых инфраструктурных проектов можно выделить строительство участка Достык – Мойынты протяжённостью 836 километров, который является одним из ключевых элементов развития транзитного потенциала страны и играет важную роль в увеличении грузопотока между Казахстаном и международными транспортными коридорами.

Также реализован проект обводной железнодорожной линии станции Алматы протяжённостью 75 километров. Введение данной линии позволило разгрузить транспортный узел Алматы, повысить эффективность перевозок и оптимизировать движение грузовых поездов в южном регионе страны.

Продолжаются строительные работы по другим ключевым направлениям, в том числе Дарбаза – Мактаарал, Мойынты – Кызылжар, Бахты – Аягоз, а также модернизация действующих участков (Алтынколь – Жетыген, Бейнеу – Мангыстау) и внедрение современных систем регулирования (Кызылжар – Саксаульская, Кандыагаш – Тобол, Аксу 1 – Дегелен – Жана-Семей, Шалкар – Бейнеу, Алимбет – Никельтау). Завершение данных проектов запланировано на 2026-2027 годы, что позволит повысить пропускную и провозную способность магистральной железнодорожной сети.

Большая стройка: 118 млн кв. метров жилья построено в Казахстане за 7 лет

За последние 7 лет в стране построено 118,3 млн.кв.метров жилья, в том числе в 2019 году – 13,1 млн.кв.метров, 2020 году – 15,4 млн.кв.метров, в 2021 году – 16,9 млн.кв.метров, в 2022 году – 15,7 млн.кв.метров, в 2023 году – 17,8 млн.кв.метров, в 2024 году – 19,1 млн.кв.метров, в 2025 году – 20,3 млн.кв.метров.

То есть ввод жилья увеличился с 13,1 млн. кв. в 2019 году до 20,3 млн.кв. м 2025 году, или на 7,2 млн.кв.м, что составляет 55%.

За январь-август 2026 году введено 11,3 млн.кв.м, что на 103,6% выше аналогичного периода прошлого года.

В целом динамика жилищного строительства показывает уверенный рост на протяжении 7 лет, лишь незначительно просев в 2022 году.

В рамках предвыборной программы Главы государства с 2023 года по 2029 годы было поручено ввести 111 млн.кв.метров жилья, в целом исполнение на сегодня составляет 61,8%.