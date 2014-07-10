Достоин самого глубокого уважения

Президент
В поздравительном послании Президента Российской Федерации Владимира Путина отмечается, что с именем Нурсултана Назарбаева неразрывно связана целая эпоха в истории Казахстана, ознаменованная впечатляющими успехами в социальной, экономической и внешнеполитической сферах.

"Как принципиальный сторонник развития дружественных российско-казах­станских отношений Вы вносите большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Воплощение в жизнь Вашей прозорливой идеи Евразийского союза имеет по-настоящему эпохальное значение", – говорится в послании.

В своем поздравлении Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил, что при поддержке Президента Казахстана был успешно проведен IV саммит СВМДА в Шанхае, который способствовал поднятию структуры на новый этап развития, сообщила пресс-служба Президента. 

"Высоко оцениваю развитие казахстанско-китайских отношений, дорожу установившимися с Вами деловыми отношениями и крепкой дружбой, намерен продолжить поддерживать тесные контакты", – отмечено в поздравительном послании.

В поздравлении Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко подчеркивается, что многогранная деятельность и неустанный труд Нурсултана Назарбаева во имя благополучия и процветания Казахстана достойны самого глубокого уважения.

"Ваше предложение о создании Евразийского экономического союза получило реальное воплощение. Несомненно, это событие укрепит белорусско-казахстанское стратегическое партнерство и создаст еще более благоприятные условия для эффективного взаимодействия наших дружественных стран в целях наращивания экономичес­кого потенциала и повышения благосостояния граждан", – отмечает А. Лукашенко.

Свое поздравление Главе государства направил Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, в котором отметил, что успехи Казахстана, достигнутые во всех сферах государственного и общественного строительства, а также глубокие социально-экономические реформы, направленные на обеспечение благосостояния казахского народа, неразрывно связаны с именем Нурсултана Назарбаева.

"Убежден, что узбекско-казахстанские долгосрочные отношения стратегического партнерства, основанные на многовековых узах дружбы, добрососедства и взаимного уважения, будут и впредь поступательно расширяться и углубляться в интересах наших близких народов, во имя мира и стабильности в регионе", – говорится в тексте поздравления.

На имя Президента Казахстана также поступило поздравление от Президента Украины Петра Порошенко, в котором отмечено, что совместными усилиями Казахстан и Украина обеспечат поступательное развитие двустороннего сотрудничества, а также эффективное взаимодействие на международной арене.

"В Украине высоко ценят давние исторические, культурные и экономические связи, объединяющие народы наших государств. Дальнейшее углубление парт­нерских отношений между Украиной и Казахстаном соответствует интересам двух дружественных стран", – отмечается в послании.

