Достоинства документальной прозы

– Сбывается пророчество Льва Толстого о том, что писатели со временем станут не сочинять, а «только рассказывать то значительное или интересное, что им случалось наблюдать в жизни». Юрий Поминов взял эти слова Толстого в качестве эпиграфа к одной из своих книг. Три тома его «Хроники смутного времени», основанной на дневниковых записях автора и публикациях газеты «Звезда Прииртышья», в которой долгие годы он был главным редактором, пользуются популярностью не только у павлодарцев, но и у историков, политологов, журналистов. Так, известный российский журналист Леонид Млечин в своей книге «Назарбаев. Групповой портрет с президентом» (Москва, «Восток-Запад», 2010), описывая события 1990–1991 годов, не один раз цитирует книгу Ю. Поминова.

Документальная проза, автобиографические мемуа­ры, документально-публицистическая хроника – как бы ни определяли авторы жанр своих книг, суть одна: это «проза, насыщенная электричеством памяти» (так говорил о «Воспоминаниях» Анастасии Цветаевой Павел Антокольский). О трагических судьбах чернобыльцев – книга председателя Павлодарского литературного объединения Александра Вервекина «Чернобыль в моей судьбе» (в соавторстве с Виктором Деймундом). В историческом жанре плодотворно работает известный краевед, педагог Мария Тереник. Она открыла павлодарцам немало имен достойных людей, пострадавших в годы сталинских репрессий и незаслуженно забытых. Недавно вышли ее новые книги «Павлодар – это нашей истории строки» и «На защите родных рубежей».

Стихи, дневники, рисунки, аудиозаписи, воспоминания вошли в книгу «Оставь незапертыми двери». Ее редактор и составитель Анатолий Чернятевич проделал огромную работу, и это прекрасное издание, без преувеличения – памятник талантливому актеру и поэту Олегу Афанасьеву. К сборнику прилагается диск с записями спектаклей Павлодарского областного драмтеатра им. А. Чехова – из фондов облрадио и фонотеки Дома Шафера. Новая автобиографическая книга «Жизнь прожить...» и сборник «Люди несгибаемой воли» вышли у Бикбулата Хазырова, автора многих документальных повествований.

О работах наших известных архивистов Веры Болтиной и Людмилы Шевелевой надо писать отдельно. Таких изданий, я уверена, нет ни в какой другой области Казахстана. Они выпустили сборники документов «Из истории Русской православной церкви в Павлодарском Прииртышье» и «Из истории ислама в Павлодарском Прииртышье», документальные сборники о репрессиях, о целине, об истории здравоохранения, о городах и райцентрах области. Громадная работа, бесценные свидетельства времени! Один их недавних проектов – книги об известных людях области, оставивших неизгладимый след в ее истории: «Яков Геринг: Вся моя жизнь для людей» (о выдающемся председателе колхоза им. 30-летия КазССР), «Илья Ноздрин: труженик и хозяин» (о фронтовике, директоре одного из лучших в республике птицеводческих хозяйств), «Георгий Берестовский: ученый с мировым именем» (о лауреате Ленинской премии, одном из создателей почвозащитной системы земледелия). Эти фундаментальные издания (600–700 страниц каждый том!), содержащие не только биографические очерки, но и документы, фотографии, дневниковые записи, читаются увлекательней, чем любой роман. А в 2012 году в Павлодаре вышла книга самой Веры Болтиной «Строкой архивного документа», куда вошли ее очерки и статьи разных лет, это тоже летопись области…

Марина Цветаева заметила как-то: «Книга должна быть исполнена читателем как соната. Буквы – ноты. В воле читателя – осуществить или исказить». Потому самое главное, конечно, чтобы у каждого автора находился свой отзывчивый и вдумчивый читатель. Пожелаем творческим павлодарцам именно этого.

Ждем ответов читателей на вопросы (Lubashashkova2010@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?

Любовь ШАШКОВА