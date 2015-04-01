Достоверно и объективно Статьи 910 Анастасия ШВАРЦ

Мониторинг охватывает 53 республиканских печатных издания, 16 республиканских телеканалов, 179 региональных печатных изданий, 29 региональных телеканалов, а также 7 информационных агентств и 117 наиболее популярных общественно-политических интернет-ресурсов.

В социальных сетях мониторингом охвачено более 200 сообществ и 250 страниц лидеров общественного мнения, 30 пользовательских каналов на видеопортале Youtube, обновления в ленте актуальных хештегов в Twitter.



За период с 25 февраля по 25 марта 2015 года в республиканских и региональных СМИ опубликовано 10 990 материалов по выборной тематике. На республиканских телеканалах вышло в эфир 1 473 сюжета (21%), в газетах опубликована 731 статья (10%), а на интернет-ресурсах размещено 4 850 публикаций (69%). В региональных СМИ в общей сложности было опубликовано 3 936 материалов, связанных с выборами. Из них 1 582 сюжета (40%) вышло в эфире телеканалов, 1 637 статей (42%) было опубликовано в печатных изданиях и 717 материалов (18%) размещено на интернет-ресурсах.



Информационная активность была стабильной, что объясняется наличием постоянных актуальных информационных поводов. Большое внимание, как и следовало ожидать, СМИ уделили освещению процесса назначения выборов, утверждению Центризбиркомом календарных сроков проведения основных этапов избирательной кампании, а также началу выдвижения кандидатов. Этим темам было посвящено около 1 200 опубликованных материалов.



Активный интерес проявили средства массовой информации к деятельности лингвистической комиссии и процессу установления соответствия выдвинувшихся претендентов требованиям, предъявляемым к кандидатам в Президенты Конституцией и Законом о выборах.



Также почти 1 200 материалов освещали этот этап избирательной кампании. Важно отметить, что более трети из них были опубликованы в региональных СМИ.



Процедуре сбора подписей в поддержку кандидатов, проверке их достоверности и итогам выдвижения казахстанские масс-медиа уделили меньше внимания, посвятив им в общей сложности чуть более 800 материалов. При этом более половины из них было размещено на интернет-ресурсах.



Итогам регистрации кандидатов в Президенты, порядку и условиям проведения предвыборной агитации СМИ посвятили около 400 материалов.



Однако круг тем, освещавшихся в казахстанских СМИ и так или иначе связанных с предстоящими выборами, был значительно шире. Особенно это касается интернет-пространства.



В целом же можно сделать вывод о том, что с момента назначения выборов средства массовой информации активно включились в процесс их освещения, насытив информационное поле материалами об избирательном процессе, выборных процедурах и кандидатах.



Тем самым избирателям была предоставлена возможность доступа к полной, достоверной и объективной информации о сроках проведения, этапах и ходе электоральной кампании.



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Кроме того, вчера в ЦИК состоялся брифинг заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Владимира Фооса. Он рассказал об итогах двух этапов избирательной кампании – это выдвижение и регистрация. Сообщил о том, в какой стадии находится избирательный процесс сегодня. В частности, рассказал о мерах, которые принимаются по уточнению списков избирателей.



Владимир Фоос отметил, что если избиратели не обнаружат себя в списках, то они смогут решить этот вопрос. Технические возможности для этого создаются.