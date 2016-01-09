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​Достояние нации
Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Они являются уникальным культурным достоянием не только Казахстана, но и всего человечества. Бесценность памятника под открытым небом подтверждает решение ЮНЕСКО 2004 года включить его в Список объектов Всемирного нас­ледия. Сегодня он находится под его охраной, а культовое святилище Центральной Азии признано еще и древнейшим прототеатром на нашей территории.

Большинство исследователей соглас­ны, что Тамгалы – это то место, где происходили коллективные ритуальные действа с культовой драматургией, жрецами и ряжеными. Некоторые сюжеты наскальных рисунков, правда, еще предстоит реконструировать. Важно добавить, что скалы с петроглифами образуют своеобразный амфитеатр. А это значит, что урочище древними жрецами было избрано не случайно.

Фотоальбом, презентация которого состоялась в Музее искусств им. А. Кас­теева, не менее интересен. Куратор фотовыставки наскальных рисунков и автор альбома Саид Галымжанов говорит, что значимая особенность издания в том, что в нем содержится искусствоведческий анализ сокровищ Тамгалы. Если обратиться к древнему собранию религиозных гимнов «Ригведе», то становится понятным, что петроглифы были не только декорацией к ритуально-театральным действам, но заключали в себе код жизни мира древних, утверждает он. Ученый добавил, что «Ригведа» веками сохранялась в устной традиции, первые записи были сделаны в XVII веке.

Петроглифы, оставленные арийскими племенами, по словам куратора, посвящены в основном главному мифу «Ригведы» о создании жизни богом Индрой и его победе над змеем-демоном Вритрой. Святилище Тамгалы впервые исследовала в 1957 году Южно-Казахстанская археологическая экспедиция. Памятник датируется эпохой бронзы и раннего железа. С того времени святилище непрерывно использовалось по своему назначению, в том числе и в тюркское время: в VI–VII веках. Об этом свидетельствуют различные тамги и сакральные тексты. Позже датировка детализировалась и уточнялась, но в целом осталась опорной для петроглифов Казахстана.

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