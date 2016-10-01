​Достояние республики

Обычай уважать старших придавал всему степному социу­му стабильность. Уважение к старшим внедрялось в сознание жителей Великой степи как высший принцип, следуя которому можно было достичь заметных успехов в жизни и снискать уважение народа. Ни один народ Евразии не мог сравниться со степняками в традиции уважения к старшему поколению. Это зафиксировали абсолютное большинство российских и европейских исследователей.

К примеру, еще в конце XIX века один из немецких исследователей – Ф. фон Шварц писал: «Кроме султанов и батыров, у киргиз-кайсаков (казахов. – Авт.) пользуются особым уважением и почетом еще и все старые мужчины, невзирая на их происхождение». Успешный оренбургский купец Д. Белов в своих путевых дневниках восторженно писал: «У киргизов (казахов. – Авт.) пожилым людям оказывается особое предпочтение, которым промежду дел помогают в мелочной работе и делается во всем снисхождение и уважение, как-то: младший летами отдает поклон старшему, наперед уступает где бы ни было свое место и усаживает вместо себя, подсаживает на лошадь; в дороге младший летами старшему седлает лошадь, присматривает за лошадьми и оказывает все услуги; младший старшего по имени не называет, а называет «отагасы», а старший младшего – косшы». Дополняет эти мнения и знаток степной жизни российский и советский исследователь Н. Малицкий: «У казахов весьма развито уважение к старшим... Молодые люди при появлении старших вставали и уступали им место. Шутки и забавы в присутствии стариков считались неприличны».

Уважение к старшим прослеживалось повсюду. Так, на охоте молодой охотник без какого-либо указания оставлял свою первую и, может быть, единственную добычу старшему по возрасту, а несоблюдение этого обычая каралось справедливым судом биев. В связи с этим знаменитый русский офицер, прекрасно знавший жизнь и быт казахов Среднего жуза, С. Броневский также подчеркивал: «Если старик свидится с киргизцами (казахами. – Авт.), бывшими на охоте, то лучшего зверя, хотя бы лисицу или волка, без всякого требования ему привязывают в торока, несмотря что приобретение ея иногда стоило им немалых трудов. Оскорбление старца не обходится без суда и взыскания аипа (штрафа). Вот черты добродетели, достойные похвалы и подражания».

Детей, неуважительно относившихся к родителям, жестко наказывали, о чем в свое время хорошо поведал «Геродот казахской истории» А. Левшин: «Сына, осмелившегося злословить или бить отца или мать свою, сажают на черную корову, лицом к хвосту, с завязанным на шею старым войлоком: корову сию водят вокруг аулов, и сидящего на ней бьют плетью; а дочь связывают и передают матери для наказания». За совершение серьезных проступков и преступлений аксакалы могли дать «теріс бата», то есть проклятье, что считалось одним из самых страшных видов степных наказаний.

На всех праздниках старшим отводили самые почетные места, как правило, напротив входа в юрту, которое до сих пор называется төр. При заготовке мяса на зиму (соғым) в первую очередь приглашали в гости людей именно старшего поколения. Им доставалась лучшая часть еды. К приему пищи также первыми приступали старшие, и считалось знаком высшей награды получить из их рук горсть мяса из общей посуды – астау. После окончания трапезы слова благословения, бата, также давал старший по возрасту. Перед отправкой в дальнюю дорогу, созданием семьи, началом любого важного предприятия молодые люди получали благословение (бата) старейшин, в том числе женской части общества. При решении сложных проблем вмешивались аксакалы аула. Так, между родами и племенами часто возникали распри из-за земли, вдов, из-за возмещения ущерба и оскорблений, в их улаживании заметную роль играли те же уважаемые аксакалы. При выборе ханов также первенство или решающий голос отводился представителям более старшего поколения.

К именам уважаемых, убеленных сединой людей степняки добавляли суффиксы «-аке» или «-еке». Об этом писал один из известных русских ученых начала XX века Л. Баллюзек: «Одним из правил киргизской вежливости и почтительности к старшим считается произношение имени их прибавлением частицы «-әке». Например, Сабыржан – Саке, Казбек – Казеке, Ануарбек – Анеке, Бауржан – Бауке, Амантай – Абеке, Дихан – Даке, Дархан – Даке, Бекжан – Беке и так далее. А сегодня этот обычай начал действовать по отношению даже к представителям европейских национальностей: Сергей – Саке, Владимир – Баке, Петр – Паке... К людям старшего возраста, пусть даже абсолютно незнакомым, обращались со словами «аға» («брат»), «апа» («сестра»), «ата» («дедушка»), «әже» («бабушка»). Имена детям давали, как правило, старшие по возрасту. Путы у детей разрезали люди почтенные, отличавшиеся быстрой ходьбой и добрым нравом.

Воспитывая своих детей, жители Степи сформировали блок назиданий. Они передавались из поколения в поколение. Огромную роль в привитии уважения к старшим играли пословицы и поговорки, такие как: «Умный старик – текущая вода», «Мудрость, сказанная старшими, никогда не бывает неверной», «Если в ауле есть аксакал, то это равносильно тому, что имеется книга мудростей», «Старость – это богатство».

Даже после их кончины потомки продолжали почитать своих старейшин. Уважительное отношение поддерживалось через знание и ведение ими своих генеалогических таблиц – шежире. Помнили о них и через легенды, поэмы и исторические предания, переносимые из поколения в поколение. Казахи с почтением относились к могилам своих предков. Путнику, которого ночь заставала в степи, казахский обычай настоятельно рекомендовал ночевать не где-нибудь, а у могилы. Проходя возле захоронений, степняки читали суры из Корана.

В честь предков возводили некрополи, мазары и другие надмогильные сооружения. Их они не покидали и во время сгона казахов с родовых земель во время массовой крестьянской колонизации. К примеру, в период отправки петиции в адрес царя и высокопоставленных чиновников Российской империи казахи требовали не трогать и не захватывать земли с их родовыми захоронениями. К ним они относились с особым почтением, так же, как их далекие предки – кыпчаки, тюрки, гунны и саки: «Места, где лежат кости предков, считают священными, за могилами и целостью ограды смотрят зорко» (Н. Зеланд. «Киргизы: этнологические очерки»). Известный исследователь саков Тамара Т. Райс в своей работе «Строители степных пирамид» пишет, ссылаясь на знаменитого Геродота: «Скифы (саки. – Авт.) отступали от Дария. Дарий хотел открытого боя. Но царь скифов ответил: «Если же возникнет у тебя необходимость сразиться с нами, смотри: здесь могилы наших отцов, разыщи их и попробуй разрушить их, тогда ты увидишь, будем ли мы драться с тобой. Пока ты этого не сделаешь, будь уверен, что мы не вступим в бой, если не захотим. Это мой ответ на твой вызов». Этот пример лучше, чем какой-либо другой, показывает особое отношение саков к своим умершим предкам и местам их захоронения. Они проводили пышные тризны-асы, куда стекалась вся степь. Степные жырау воспевали подвиг и благие деяния своих предков, названия аулов, урочищ, гор, ущелий, лесов, озер и рек также нередко назывались в их честь.

Имена своих пращуров не произносили невестки. Вплоть до восьмого колена запрещали давать имена умерших мужчин новорожденным детям. Считались высшей степенью оскорбления нелестные выпады представителей других общин и народов в сторону их предков во время споров, дискуссий и айтысов. Во время чтения молитвы или произнесения бата перечисляли имена всех своих предков, особенно по мужской линии. Во время разделения рода на два самостоятельных подразделения, заключения мира между двумя враждующими общинами или победы над противником совершалось жертвоприношение овцы с особой отметиной, белой кобылицы или даже верблюда на месте захоронения уважаемого предка. По этому поводу существовала даже пословица «Өлі риза болмай, тірі байымайды» («Если не уважить умершего, то не следует ждать благополучия живым»). На примере своих предков казахи воспитывали своих детей, внуков и других потомков. Среди них обязательно оказывались те, кто прославил род или племя как батыр, бий, балуан, акын, музыкант, батыр, кузнец и так далее. И мы должны помнить добрые деяния наших предков и во всем быть похожими на них...

В начале третьего тысячелетия обычай почитания старших продолжает оказывать позитивное воздействие на многонациональное население Казахстана. За это наше качество нас везде уважают. Приезжая в Казахстан, иностранцы видят особое отношение граждан страны к старшему поколению, им уступают места в общественном транспорте. Поэтому молодые люди всегда должны придерживаться наших степных традиций. В школах, колледжах и в особенности в педагогических вузах это наше важное достояние должны активно культивировать учителя.

В Доктрине национального единства Казахстана подчеркивается необходимость опоры нации на национальные традиции и культуру: «Именно... традиционные ценности и наша уникальная культура на протяжении столетий поддерживали народ, не дав ему раствориться в истории. И сегодня они легли в основу нашей духовности как неповторимой цельности, делающей нас особыми, не похожими на других...» В общем, наши обычаи почитания старшего поколения, идущие с древности, имеют полное право на существование. Особенно это важно в преддверии проведения «ЭКСПО-2017», когда к нам съедутся миллионы гостей.