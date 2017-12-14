Главной темой обсуждения на стамбульском саммите стал вопрос о статусе города Иерусалима.
Сославшись на Манифест «Мир. XXI век» Президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул вклад нашей страны в развитие мирного диалога и укрепление безопасности на Ближнем Востоке. Глава Сената выделил значительную роль в этом процессе инициированных Президентом Нурсултаном Назарбаевым Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Съезда лидеров мировых и традиционных религий, переговоров в Астане по Сирии.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание участников саммита на выдвинутую в апреле прошлого года в Стамбуле лидерами Казахстана и Турции инициативу об исламском примирении, которая при должной реализации может стать платформой единства и сотрудничества мусульманской уммы.
– Преодоление разногласий между государствами и конфессиями в исламском сообществе стало бы решающим фактором его превращения в зону мира, стабильности и успешного развития, – заявил председатель Сената.
По его словам, Казахстан выступает за строгое соблюдение всеми странами известных резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН в отношении статуса Восточного Иерусалима как неотъемлемой части Государства Палестина. По словам спикера Сената, ООН является безальтернативной организацией, поэтому ее решения должны пользоваться уважением мирового сообщества.
– Казахстан приветствует все миротворческие усилия, направленные на окончательное разрешение арабо-израильского конфликта и установление в регионе всеобъемлющего мира, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава Сената подчеркнул, что великий город Иерусалим всегда будет оставаться местом средоточия главных святынь трех основных религий. Нельзя допустить продолжения конфликтов, наследующих мрачные традиции средневековых войн за единоличное обладание этим городом. Необходимо отдавать себе отчет, что Иерусалим – это достояние всего человечества, люди вправе жить в этом священном месте в мире и взаимопонимании.
В связи с этим Казахстан выступает за сохранение определенного ООН открытого статуса аль-Кудс (Иерусалима). Наша позиция состоит в том, чтобы объединить усилия всех государств, заинтересованных в укреплении ближневосточного мира.
Касым-Жомарт Токаев подытожил, что необходимо срочно активизировать переговорный процесс по ближневосточному урегулированию по принципу «два государства для двух народов» как в двустороннем палестино-израильском формате, так и в рамках ближневосточного «квартета» (Россия, США, ЕС и ООН).