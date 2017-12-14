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Достояние всего человечества
Адия Кенжегулова

Главной темой обсуждения на стамбульском саммите стал вопрос о статусе города Иерусалима.

Сославшись на Манифест «Мир. XXI век» Президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул вклад нашей страны в развитие мирного диалога и укрепление безопасности на Ближнем Востоке. Глава Сената выделил значительную роль в этом процессе инициированных Президентом Нурсултаном ­Назарбаевым Совещания по взаи­модействию и мерам доверия в Азии и Съезда лидеров мировых и традиционных религий, переговоров в Астане по Сирии.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание участников саммита на выдвинутую в апреле прошлого года в Стамбуле лидерами Казахстана и Турции инициативу об исламском примирении, которая при должной реализации может стать платформой единства и сотрудничества мусульманской уммы.

– Преодоление разногласий между государствами и конфессиями в исламском сообществе стало бы решающим фактором его превращения в зону мира, стабильности и успешного развития, – заявил председатель Сената.

По его словам, Казахстан выс­тупает за строгое соблюдение всеми странами известных резолюций Совета Безопаснос­ти и Генеральной Ассамблеи ООН в отношении статуса Восточного Иерусалима как неотъемлемой части Государства Палестина. По словам спикера Сената, ООН является безальтернативной организа­цией, поэтому ее решения должны пользоваться уважением мирового сообщества.

– Казахстан приветствует все миротворческие усилия, нап­равленные на окончательное разрешение арабо-израильского конфликта и установление в регионе всеобъемлющего мира, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава Сената подчеркнул, что великий город Иерусалим всегда будет оставаться местом средоточия главных святынь трех основных религий. Нельзя допустить продолжения конф­ликтов, наследующих мрачные традиции средневековых войн за единоличное обладание этим городом. Необходимо отдавать себе отчет, что Иерусалим – это достояние всего человечества, люди вправе жить в этом священном месте в мире и взаимопонимании.

В связи с этим Казахстан выс­тупает за сохранение определенного ООН открытого статуса аль-Кудс (Иерусалима). Наша позиция состоит в том, чтобы объединить усилия всех государств, заинтересованных в укреплении ближневосточного мира.

Касым-Жомарт Токаев подытожил, что необходимо срочно активизировать переговорный процесс по ближневосточному урегулированию по принципу «два государства для двух народов» как в двустороннем палестино-израильском формате, так и в рамках ближневосточного «квартета» (Россия, США, ЕС и ООН).

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