​Достойнейшие из достойных

фото управления внутренней политики Павлодарской области

«В нашем обществе семья всегда была и остается связую­щим звеном между разными поколениями, хранительницей нравственных ценностей, духовных и культурных традиций. Любовь к Родине начинается с любви к семейному очагу. Воспитание, полученное под родным шаныраком, – это залог здорового и успешного будущего всего нашего народа». Такими словами Главы государства Нурсултана Назарбаева в концертном зале «Достык» областного центра открылась церемония награждения победителей регионального этапа Национального конкурса «Мерейлi отбасы».

В нынешнем году в нем приняли участие около 150 семей. В итоге комиссия обладателем Гран-при назвала семью Адамовых, которая будет представлять область в финале, на республиканском этапе «Мерейлі отбасы». Жанбырбай Адамов – художник-портретист и живописец. Его выставки не раз проходили в областном центре и за его пределами. Недавняя выставка под названием «Наполеон. Жизнь, легенда» прошла во Дворце Независимости в Астане. Глава семьи имеет множество дипломов, грамот и благодарственных писем. Вместе с супругой они воспитали шестерых детей, имеют 15 внуков. Дети успешно продолжают дело отца, занимаясь дизайном и оформительской работой. Девочки в семье увлечены изучением языков, издательской деятельностью, а главное увлечение – творчество, изучение истории Казахстана.

Поздравляя лауреата Гран-при, заместитель акима области Мейрам Бегентаев сказал:

– Стиль жизни, авторитет, сплоченность, таланты, традиции семьи были основными критериями для нашего жюри при выборе победителя. Два года назад победителем стала семья Терентьевых, а в прошлом – Амреновых. Каждая семья уникальна и достойна внимания, каждая из них – пример для подражания.

Это действительно так. Обладатель первого места Василий Коваленко с 1991 года работает на Аксуском заводе ферросплавов газовщиком. Его дети – Анастасия, Андрей, Алена, зять Щукан, Сергей – все вместе трудятся в АО ЕЭК, за добросовестный труд неоднократно поощрялись руководством предприятия. Портрет главы семьи – на Доске почета. К мнению Василия Андреевича прислушиваются не только в семье, его уважают и ценят в коллективе. Он постоянно повышает производительность труда, служит примером для молодых рабочих.

...Дипломом II степени областного этапа Национального конкурса «Мерейлі отбасы» награждена семья Ганеевых из Экибастуза. Глава семьи Гайся Алсалгараевич более 25 лет работает на разрезе «Восточный». Зарекомендовал себя в «Евроазиатской энергетической корпорации» как высококвалифицированный специалист, соавтор двух рационализаторских предложений по замене и ремонту лент конвейерных установок. Он полный кавалер знаков «Трудовая слава» и «Шахтерская слава». Благодаря своим деловым и человеческим качествам пользуется огромным авторитетом. На разрезе работают все члены семьи Ганеевых. Они активно участвуют во всех культурных и спортивных мероприятиях предприятия.

Третьим призером конкурса стал Габит Сапаров, учитель Амангельдинской средней школы, известный в области поэт, автор-песенник. Вместе с суп­ругой Закирой воспитал троих детей. Сапаровы потомственные учителя, их родители – ветераны педагогического труда, отличники образования. Габит Копжасарович – человек с активной жизненной позицией, победитель областных и республиканских конкурсов поэтов, участник научно-практических конференций по развитию казахского языка. Главный постулат семьи: только в гармоничной среде способно родиться творчество.

Такие же добрые слова можно сказать и о других участниках конкурса – семьях Антикеевых, Крыкбаевых, Солтанбаевых и Абельдиновых...

Вот такие достойные люди живут в регионе, и эти семьи заслужили почет и уважение у земляков.