Достойно представил Родину Свежий выпуск

Глава государства отметил, что Г. Головкин оправдал ожидания казахстанцев, веривших в его успех.

«В честной и бескомпромиссной борьбе с именитым соперником, показав свое высокое спортивное мастерство и твердость характера, ты достойно представил свою Родину – Республику Казахстан. Уверен, что твои яркие достижения станут хорошим примером для наших спортсменов и стимулом для дальнейшего развития бокса в нашей стране», – говорится в поздравлении.

В завершение Президент Казахстана пожелал Г. Головкину крепкого здоровья и успехов в покорении новых спортивных вершин, сообщила пресс-служба Президента.



