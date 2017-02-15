​Достойно представят свою науку и технику

В ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки к ­ЭКСПО-2017. Ахметжан Есимов ознакомил американскую сторону с проводимой работой по подготовке к выставке. Глава нацкомпании отметил, что в настоящее время 115 стран и 18 международных организаций подтвердили свое участие на выставке ЭКСПО. Проводится активная работа по передаче павильонов участникам для заполнения экспонатами.

Официальная делегация США посетила строительную площадку и офис организатора ЭКСПО-2017. По словам Уильяма Тодда, гости увидели колоссальный объем работ, проведенный организатором выставки. Как было сказано, являясь одним из технологических лидеров планеты, США приложат все усилия, чтобы достойно представить свою науку и технику на ЭКСПО-2017.