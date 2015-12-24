Имя Рабиги Жангировой по праву вошло в историю нашей страны, она стала первой женщиной-казашкой, возглавившей в тяжелые годы войны женское движение Казахстана. А до этого была пламенная комсомольская юность в сложной круговерти 30-х годов. Она помогала молодым, особенно сельским, парням и девушкам найти свое место в новом строящемся обществе.

Сама о себе

В Архиве Президента РК сохранилась автобиография, написанная самой Рабигой Жангировной в далеком 1951 году. Скупые строчки этого официального документа доносят до нас неповторимый дух того времени, четкий трудовой ритм жизни, стремление быть полезной своей стране.

«Я, Рабига Жангирова, родилась в 1915 году в Кармакчинском районе Кзыл-Ординской области, национальность – казашка, образование – высшее, социальное происхождение – из крестьян-бедняков, социальное положение – служащая. С 1931 по 1940 год состояла в рядах ВЛКСМ, с марта 1940 года – член ВКП(Б).

Мой отец Абдуллаев Жангир до Октябрьской революции и после нее до 1927 года занимался земледелием, 1927 г. – 1932 г. – рабочий железнодорожного треста по обслуживанию Карсакпайского рудника, 1932 г. – 1942 г. – работал сторожем Аралгосрыбтреста. В 1942 году умер. Мать – домашняя хозяйка.

Я начала учиться с 1927 года, в 1930 году окончила начальную школу в Кармакчинском районе Кзыл-Ординской области и поступила на подготовительное отделение Казахского института просвещения в г. Кзыл-Орде. В 1933 году окончила рыбное ФЗУ (фабрично-заводское училище) в Аральском районе Актюбинской области и поступила в рыбный техникум в г. Астрахань, который закончила в 1935 году.

После окончания учебы работала на комсомольской работе – зав. отделом пионеров Аральского райкома ЛКСМ. Окончив курсы при крайкоме комсомола по переподготовке секретарей райкомов, была направлена секретарем Ключевского райкома ЛКСМ Актюбинской области, в 1936 году работала инструктором Актюбинского обкома комсомола. В августе 1936 года решением крайкома комсомола вновь была направлена секретарем Темирского райкома комсомола Актюбинской области, где проработала до августа 1937 года. В 1937 году была направлена на работу в аппарат ЦК ЛКСМ, где работала зав. сектором отдела крестьянской молодежи ЦК ЛКСМ. В октябре 1939 года была выдвинута секретарем Алма-Атинского обкома комсомола по школам.

В 1940 году мой муж Бейсембаев Серкбай был мобилизован на кадровую работу в Красную Армию и переведен на постоянную работу в Белоруссию в г. Минск. В связи с этим я поехала с ним и не работала до августа 1941 года. В 1941 году во время войны вернулась в Алма-Ату и работала инструктором, зав. сектором отдела кадров Алма-Атинского обкома КП(б)К. В 1942 году решением ЦК КП(б)К была назначена на должность заместителя председателя президиума Казпотребсоюза, а в 1943 году – на должность заведующей отделом по работе среди женщин ЦК КП(б) Казахстана, на которой проработала до августа 1948 года. В 1948 году решением оргбюро ЦК КП(б)К была направлена на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КП(б) (г. Москва), которую окончила в 1951 году.

Партвзысканий не имею. Муж – член ВКП(б), сейчас работает старшим преподавателем истории партии в Республиканской партийной школе при ЦК КП(б) Казахстана».

На острие эпохи

У замечательного поэта Павла Когана, погибшего в 24 года в одном из сражений Великой Отечественной войны, есть поразительные строки. Обращаясь к потомкам, он уверен, что они будут сожалеть о «времени большевиков», о том, что им не довелось родиться в те года: «Когда звенела и дымилась,/;На берег рухнувши, вода./;Они нас выдумают снова –/;Сажень косая, твердый шаг –/;И верную найдут основу,/;Но не сумеют так дышать,/;Как мы дышали, как дружили,/;Как жили мы, как впопыхах/;Плохие песни мы сложили/;О поразительных делах...»

Комсомолка 30-х годов Рабига Жангирова была не только причастна к тем «поразительным делам», но и принимала в них самое активное участие. В этой созидательной работе особая роль отводилась молодежи, но так как Казахстан был республикой восточной, со своим особым укладом жизни, это приходилось учитывать и в комсомольской работе. До революции никто и помыслить не мог, чтобы женщина Востока участвовала в общественной, а уж тем более в государственной работе.

В 20-е годы в нашей республике начали делаться первые шаги по привлечению женщин к государственному строительству. Была поставлена задача – вовлечь их в производство, в жизнь страны. Стали создаваться первые женсоветы и женотделы. К середине 20-х годов такие организации работали только в трех губерниях – Оренбургской, Семипалатинской и Уральской. «Жен­отдел – это тот аппарат, который будит женщину от многовекового сна. Поднимает ее культурный уровень, имея в конечном счете цель – вовлечь женщину в общую с мужчиной политическую, культурную, общественную работу», – писала в те годы газета «Джетысуйская правда». Работать женотделам приходилось в исключительно трудных условиях – сказывалась острая нехватка кадров, сильно было сопротивление старого строя, да и кочевой образ жизни, который в то время еще был преобладающим, создавал немало проблем.

Молодая комсомолка Рабига, дочь бедняка Жангира, была в числе активистов за новую жизнь в республике. Она вела пропагандистскую работу в молодежных коллективах, разъясняла экономические и политические задачи советской власти, ратовала за развитие женского движения в Казахстане. В те годы создавались «Кзыл-Отау» – Красные передвижные юрты, в составе которых были детские врачи, ликвидаторы неграмотности, судьи, а также активисты-комсомольцы и коммунисты. Работая в глубинке, они вели разнообразную по формам работу, как тогда писали, «с целью формирования у женщин-тружениц классового самосознания».

Так что работы у комсомолки, а затем и коммунистки Рабиги Жангировой, как говорится, было невпроворот. Но еще больше ее стало, когда началась война. В суровые годы Великой Отечественной войны Рабига Жангировна решением ЦК КП (б) Казахстана была утверждена заведующим отделом ЦК КП(б) Казахстана по работе среди женщин.

Женщины Казахстана внесли неоценимый вклад в победу советского народа, и в этом немалая заслуга женского движения республики, которое в то время возглавила женщина-казашка, патриот своей Родины Рабига Жангирова. В республике в срочном порядке создавались комиссии по оборонной работе, овладению техникой военного дела, организовывались курсы медсестер, связистов, оказывалась помощь фронту, шефство над госпиталями. Кроме того, усиливалась работа комиссии по бытовым вопросам, контролю и помощи дошкольным учреждениям, организовывалась работа по борьбе с детской преступностью, воспитанию эвакуированных детей, потерявших родителей и пострадавших от немецко-фашистских захватчиков. И это далеко не полный перечень дел и вопросов, которым руководил женотдел ЦК Компартии Казахстана.

В успешной работе женсоветов и женского движения в республике в те годы большая заслуга Рабиги Жангировны, где проявились ее талант организатора, руководителя и пропагандиста. Такой она оставалась и после войны, отдавая все свои знания и умения родной стране. Ее заслуги перед Родиной отмечены орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почета», пятью медалями, Почетным знаком «50 лет в КПСС».

Как вспоминает бывший секретарь Президиума Верховного Совета КазССР, кандидат философских наук Бижамал Рамазанова: «Рабига Жангирова была умным, красивым, мудрым, талантливым человеком с большим сердцем и открытой душой. Она всегда была в гуще событий, была готова помочь людям, которые приходили к ней за советом, добрым словом и поддержкой. Она пользовалась большим уважением у коллег, друзей, подруг, родственников, была замечательной матерью. Мы это знали по работе, видели в семье. Рабига счастливо прожила свою жизнь».

Поддержка и опора

Рассказывая о Рабиге Жангировой, нельзя не сказать о ее муже – Серкбае Бейсембаеве. Они познакомились и поженились еще до войны. А когда Серкбай ушел на фронт, Рабига ждала его, веря, что он обязательно вернется. И он в орденах вернулся с Победой, окончил аспирантуру, защитил кандидатскую, докторскую диссертации, был избран академиком, работал проректором КазГУ им. С. Кирова (ныне КазНУ им. Аль-Фараби), заместителем министра высшего образования, зав. отделом науки и культуры ЦК компартии Казахстана, более четверти века занимал пост директора Института истории партии. Но это, так сказать, внешняя сторона жизни, а еще была крепкая и дружная семья, в которой росли четверо любимых детей.

Вспоминает их дочь, Надия Шарипова, профессор КазНУ им. Аль-Фараби:

– Наши родители были для нас примером во всем. Они всегда были поддержкой друг для друга. Они даже ушли из жизни почти друг за другом. Мама (сильная и волевая женщина) не смогла пережить утрату любимого мужа. Без него жизнь для нее как бы угасла, потеряла интерес. Это вполне можно понять – потому, что это был союз двух людей, которые любили, уважали друг друга, были единым целым, были необходимы друг другу.

Мама была поддержкой и опорой для папы во всех его делах, достижениях, победах и успехах, она была его вдохновительницей, музой. Все его успехи и победы – это также мамины успехи и победы. Это были красивые, умные, талантливые, гармоничные люди. Все в них было прекрасно – и внешность, и мысли, и поступки. На них нельзя было смотреть без восторга! А как мама с папой пели! Какие красивые у них были голоса! У папы мягкий баритон, у мамы сочное меццо-сопрано. Они были украшением общества.

Мама была мудрым человеком, всегда была готова помочь советом, добрым словом, прийти на помощь. Она, как магнит, притягивала к себе людей своим обаянием, общительностью, умением вести беседу. Могла «разговорить» самого неразговорчивого человека, была начитана, хорошо знала историю, всегда могла найти тему для разговора с человеком любого возраста, чем очень располагала к себе людей. И вместе с тем она была очень сильной личностью. Никогда не шла на сделку с совестью. Как тогда писали, была настоящим коммунистом.

Говорят, время лечит. И, казалось бы, утрата родителей как бы нивелировалась. Но с годами, наоборот, чувствуешь, как не хватает их, как они необходимы нам, детям. Как старшей в семье, мне приходится решать различные вопросы, и порою не хватает родного плеча, мудрого совета, поддержки. И тогда я думаю, а как бы поступили родители? Беру с них пример – и сразу все становится на свои места. И сегодня мы – дети, внуки и правнуки – стараемся быть верными жизненным принципам наших любимых родителей.

Действительно, такие люди, как Серкбай Бейсембаевич и Рабига Жангировна, – это яркие представители казахской интеллигенции, из тех, кого называют совестью нации и опорой государства.