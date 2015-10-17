Достойное место в элитном клубе

Статьи
491
Сегодня суверенный Казахстан находится на пути создания и развития своей космической отрасли. Принято считать, что начало этому было положено 27 марта 2007 года с момента подписания Президентом Нурсултаном Назарбаевым Указа о создании Национального космического агентства РК.

Но научные изыскания и исследования в этой области в Казахстане проводились разными институтами и ведомствами на протяжении нескольких десятилетий. На сегодня все они объединены в АО "Национальный центр космических исследований и технологий". Сегодня развитие в нашей стране космической отрасли получило новый импульс и новые возможности. Казахстан создает собственные спутниковые системы связи и вещания, проводит дистанционное зондирование Земли, создает высокоточную спутниковую навигацию. Активно формируется современная космическая инфраструктура, развивается космическая наука, налажено сотрудничество с зарубежными партнерами и, что особенно радует, идет подготовка собственных кадров. Все это говорит о том, что Казахстан активно развивает отечественную космическую отрасль.

Наш центр занимается научными исследованиями и разработкой современных технологий для космической отрасли. Сотрудничество АО "Национальный центр космических исследований и технологий" с зарубежными коллегами выводит научную деятельность на совершенно иной, более высокий уровень. Мы выстраиваем партнерские отношения с отраслевыми научными институтами России, США, Германии, Франции, Канады Израиля, Индии и Японии. Сегодня в арсенале Казкосмоса масштабные международные космические проекты, реальные планы по эффективному использованию космодрома Байконур, подготовке собственных инженеров и конструкторов космической техники.
В казахстанской космической отрасли сегодня происходят важные преобразования, которые придают мощный импульс ее развитию.

Следует отметить, что огромный вклад в Аэрокосмическую деятельность страны вносит, безусловно, лично Глава государства Нурсултан Назарбаев. Президент всегда определял развитие отечественной космической отрасли как одно из самых важных и стратегических направлений в развитии страны. В ответ на такую поддержку и помощь отечественное научное сообщество космической отрасли готово сделать все, чтобы к 2050 году Казахстан вошел в число 30 развитых стран мира. А в современном, бурно развивающемся мире глобальных технологий сделать это без развития данной сферы будет невозможно. Я разделяю уверенность Главы государства в том, что в недалеком будущем Казахстан должен занять достойное место в элитном клубе мировых космических держав. Возможности, желание и научный потенциал для этой цели в нашей стране есть.


Жумабек ЖАНТАЕВ, президент АО "Национальный центр космических исследований и технологий", доктор физико-математических наук, член-корреспондент Национальной академии наук РК, академик КазНАЕН

Популярное

Все
В Риддере под строительство новой школы выделили землю исторического дендропарка
Коронавирус: реплика на оригинал
Gosagro у них не той системы
В Южном Казахстане ежедневно ведется мониторинг наличия на АЗС нефтепродуктов и их розничных цен
С наступлением теплых дней жители Конаева вновь стали жаловаться на неприятный запах, разносящийся по всему городу
Золото в слитках пытался вывезти пассажир авиарейса Шымкент – Стамбул
Автомобиль журналиста поджег неизвестный в Атырау – СМИ
Какую помощь окажут семье погибшего в Алматы пожарного
В Кокшетау до сих пор действует станция водоочистки, признанная почти 40 лет назад непригодной к эксплуатации
Боевой путь Баймахана Калтаева
Новый стандарт полицейского расследования внедряют в Казахстане
Когда бьют пушки, музы не молчат
Впереди – чемпионат мира
Великолепная семерка
Шесть в одном
Низкий поклон, фронтовики!
Взмах волшебной палочки
Технологии в действии
Всесторонняя поддержка НПО
Заветные путевки
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Юниорская сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал квалификации чемпионата мира
Недавно в поселке Кендала Талгарского района зоозащитники обнаружили яму, в которой находились трупы сотен собак
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Потребители Темиртау убеждены, что новый тариф на вывоз мусора рассчитан неверно
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих
Элеватор горит в Костанайской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае

Читайте также

Электросамокаты в законе
Птички-невелички
Организатор, педагог и ученый
Навечно в памяти хранить

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]