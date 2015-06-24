Достойны награды Свежий выпуск 540 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

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Полицейские проявили настоящий героизм при спасении людей во время пожара, вспыхнувшего в 4 часа утра на верхних этажах пятиэтажного дома в Кентау. Несмотря на полыхающий огонь, они, не раздумывая, бросились на помощь людям. На тот момент пожар уже охватил 4-й и 5-й этажи многоэтажного дома, жильцы которого в это время все спали. Полицейским пришлось в буквальном смысле слова выламывать двери, чтобы попасть в квартиры и вынести людей на руках, многие из которых успели уже отравиться угарным газом. Некоторых пришлось эвакуировать через окна по пожарной лестнице, поскольку выход через дверь был отрезан полыхающим огнем.

Так, командир отделения дорожно-патрульной полиции, старший сержант полиции Б. Керимбеков, первым прибывший на место происшествия, надев противогаз, вынес из горящей квартиры на пятом этаже двух женщин. Они сообщили полицейскому, что внутри осталась двухлетняя девочка. Несмотря на усилившийся огонь, полицейский вновь вошел в квартиру и вынес оттуда ребенка, который на тот момент был уже без сознания. В это время сотрудник дорожно-патрульной полиции М. Джангузиев, поднявшись по пожарной лестнице на 4-й этаж, спас задыхавшихся от дыма и огня шестерых человек, в том числе троих детей, которые собирались уже прыгать вниз от безысходности. Полицейский успокоил потерпевших и по лестнице отвел их в безопасное место. Квартира погорельцев сгорела дотла.

Спасенные из огня горожане выразили огромную благодарность сотрудникам полиции за оперативные и слаженные действия по эвакуации погорельцев. Руководство ДВД ЮКО посчитало, что Б. Керимбеков и М. Джангузиев сделали все возможное, чтобы помочь людям, терпящим бедствие, и потому достойны представления к награждению государственными наградами за свой мужественный поступок.