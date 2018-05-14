​Достойные ответы на сложные вызовы

Нынешняя международная ситуация характеризуется высоким уровнем динамизма. При этом очень часто происходящее сводят к действиям конкретных персоналий и проблемам в отношениях между отдельными странами, в то время как реальной причиной происходящего становятся тектонические процессы в мировой экономике, торговле, технологических укладах. Возникла новая реальность.

Казахстан находится в мейн­стриме мировых процессов. И сегодня у нас просто нет времени на то, чтобы развиваться и адаптироваться медленно. Именно поэтому и была принята модель ускоряющейся модернизации. Причем начиная с 1991 года Казахстан переживает процесс тройной модернизации – экономической, институциональной и ментальной.

На самом деле во многих государствах существует определенный дисбаланс между тем, как в идеале должно развиваться общество с учетом общего посыла и опыта стран – мировых лидеров, с одной стороны, и тем, как оно движется в реальности с учетом инертности, консерватизма, сохранения пережитков прошлого, иждивенчества и патернализма.

Санкционная политика, торговые войны, нестабильность на Ближнем Востоке свидетельствуют об ужесточении глобальной конкуренции. Усилился технологический разрыв между развитыми и развивающимися странами, растет дистанция между богатыми и беднейшими государствами. Нарастает конкуренция за инвестиции, технологии и знания. В этих условиях губительно цеп­ляться за старые стереотипы.

В ближайшие десятилетия, возможно, полностью изживут себя нынешние модели высшего образования – так называемое «дип­ломное образование». Сейчас настолько высок динамизм изменений на рынке труда, что требования к компетенциям меняются постоянно. Приходят цифровая экономика, новейшие технологии. Главными становятся навыки и умения, способность ориентироваться в современных ноу-хау. И самое важное – производить добавленную стоимость. Профессионалы, специалисты должны ориентироваться на соз­дание уникальных продуктов.

В Казахстане понимание новой повестки диктовало необходимость индустриально-инновацион­ного развития страны, начиная с ГПФИИР-1, ГПИИР-2, государственной программы «Нұрлы жол». В 2012 году была утверждена Концепция инновационного развития до 2020 года, согласно которой в стране продвигаются технологии смарт-городов, реализуются флагманские инновационные проекты.

Так, программа «Нұрлы жол» создает новую транспортную, инфраструктурную реальность. Во-первых, благодаря ее реализации появляется качественная транспортная сеть между ключевыми городами. Ускоряются транспортные потоки, транзакции. Во-вторых, укрепляются региональные точки роста, городские агломерации. В-третьих, расширяется социальная инфраструктура.

«Нұрлы жол» стал фактором встраивания Казахстана в глобальный проект «Один пояс – один путь». Сегодня стоит задача по сопряжению с данным проектом Евразийского экономического союза.

Среди глобальных вызовов модернизация территории – это только часть того, что нам предстоит пережить. Выделяется ряд вызовов развитию, на которые необходимо ответить: каким образом мы будем производить энергию, обеспечивать чис­тую окружающую среду, перерабатывать отходы; как встроимся в глобальные производственные цепочки, учитывая то, что меняется сама природа промышленности и производящих сил; как будет воспроизводиться общество, каковы будут преемственность поколений, политическая система, государственные услуги?..

А также – каким будет наше интеллектуальное общество, что мы будем использовать для того, чтобы стимулировать мыс­лительные технологии, добавленную стоимость; снимать социальные и территориальные дисбалансы, сумеем ли создать крепкий средний класс как основу стратегической долгосрочной стабильности; сохранить национально-культурную идентичность, развивать казахский язык, культуру, продвигать свои ценности в условиях всеобщей универсализации, каким образом Казахстан будет влиять на геополитическую повестку и в то же время эффективно сотрудничать, не допуская того, чтобы нарушались его национальные интересы?

Какую при этом отраслевую политику мы будем проводить, кого будем привлекать и какие ценности продвигать на внешнем поле? Сможем ли мы справиться с дефицитом профессионалов и специалистов и встроиться в новые профили компетенций; какой будет система управления в нашем обществе, насколько мы должны снижать или увеличивать роль государства в тех или иных процессах?

Глава государства постоянно ставит большие задачи, решение которых должно вывести страну на высокий уровень развития. Поставленная цель вхождения Казахстана в тридцатку развитых стран мира, Пять институциональных реформ, масштабная Модернизация 3.0, новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции, модернизация общественного сознания, социальные инициативы – все это ответы Казахстана на глобальные вызовы за счет рывка в инновационном развитии, реализации смелых институциональных реформ и интеграции с миром.

Успешное проведение выставки «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего» – также наш ответ на ряд глобальных вызовов. Казах­стан стал участником масштабной дискуссии в поисках решений на один из самых волнующих вопросов, стоящих перед человечеством и касающихся чистой энергии.

Все эти программы и проекты нацелены на то, чтобы изменить технологический уклад казахстанской экономики. Сейчас, находясь уже во втором десятилетии XXI века, мы видим, что единст­венной правильной идейной доктриной может быть только прагматизм. В свое время и мы уповали на ресурсы, думая, что нефть нам поможет. На определенном этапе нефтяные ресурсы действительно способст­вовали притоку капитала в экономику. Однако произошел перегрев рынков.

Важный вопрос заключается в способности правильно осваивать денежные средства. Только заливание экономики деньгами не приносит добра. Все, что делалось и делается сейчас в Казахстане, – это шаги к тому, чтобы общество развивалось, совершенствовался человеческий капитал.

Очень многое в современном мире зависит, конечно же, от слаженности самого мирового сообщества. Как говорится, одна голова – хорошо, а две – еще лучше. И в этом плане огромная роль в поиске ответов на глобальные вопросы принадлежит Астанинскому экономическому форуму – состоявшейся диалоговой площадке и центру притяжения экспертов со всего мира.

Особенность АЭФ состоит в том, что в нем участвуют как действую­щие, так и бывшие политики. Это очень важно, учитывая то, что в соответствии с электоральными процессами политики могут покидать свой пост. Однако у них остаются знания, навыки, связи, которые могли бы служить развитию глобального диалога.

В этом отношении важно подчеркнуть, что АЭФ стал площадкой, благодаря которой возник ряд крупных проектов, в том чис­ле такой как G-Global. Подобно тому, как лидеры крупных стран собираются в рамках G7⁄G20, здесь глобальное сообщество получило возможность также выражать свои чаяния, мысли, суждения, обмениваться мнениями...

Вместе с тем G-Global – это также форма нашего участия в международном экспертном сообществе. Известно, что аналитические центры и научные круги стран G20 вносят важный вклад в диалог G20 через Think Tank 20 (Т-20) – двадцатку «мозговых» центров. В свою очередь, АЭФ – часть глобального диалога G-Global с учас­тием ведущих Think Tank.

XI Астанинский экономический форум, проводя свой ребрендинг, заявлен как Global Challenges Sammit 2018. Это первое масш­табное мероприятие по проб­лематике глобальных вызовов в Цент­рально-Азиатском регионе и в мире, объединяющее на одной площадке мировую технологическую элиту.

Содержательным центром

XI Астанинского экономического форума станет Стратегическая сессия Global Challenges Sammit 2018 с ведущими международными экспертами. Она суммирует все идеи и сформирует повестку глобальных технологических прорывов в Казахстане на ближайшие годы.

Трансформация АЭФ как ведущего евразийского экономического конгресса в мировой Global Challenges Sammit – свидетельство нового статуса Казахстана в международном дискурсе о возможностях и рисках мирового развития.