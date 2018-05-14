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Достойные ответы на сложные вызовы
Зарема Шаукенова, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (KAZISS), член-корреспондент НАН РК
Нынешняя международная ситуация характеризуется высоким уровнем динамизма. При этом очень часто происходящее сводят к действиям конкретных персоналий и проблемам в отношениях между отдельными странами, в то время как реальной причиной происходящего становятся тектонические процессы в мировой экономике, торговле, технологических укладах. Возникла новая реальность.