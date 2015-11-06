Статьи Достойный пример для судейского корпуса страны Кайрат МАМИ

Его имя хорошо известно судейскому корпусу страны и далеко за его пределами. Он долгие годы проработал в органах прокуратуры, в числе немногих судей нашей республики был членом Верховного суда СССР, дважды возглавлял суд Павлодарского региона. Из 42 лет трудового стажа К. Мейрамов ровно половину проработал в должности председателя Павлодарского областного суда.



Родился Кыдыргельды Мейрамов в Щучинске Кокчетавской области и был одиннадцатым ребенком в семье. Окончил среднюю школу в 1949 году. Уже тогда он решил стать юристом. После школы Кыдыргельды поступил в Алма-Атинский государственный юридический институт. В 1953 году, после окончания вуза, его направили в прокуратуру Павлодарской области, где сразу же назначили следователем городской прокуратуры. Несколько месяцев спустя он стал помощником прокурора области. Затем – заместителем прокурора области по спецделам, первым заместителем.



После этого работал в должности инструктора, заведующего отделом Павлодарского горкома Компартии Казахстана, заместителем прокурора Павлодарской области.



В феврале 1968 года сессией областного Совета народных депутатов он был избран председателем Павлодарского областного суда и проработал в данной должности более 13 лет. С 1981 года занимал должность заведующего отделом административных органов Павлодарского обкома Компартии Казахстана, а через два года сессией Верховного Совета СССР Кыдыргельды Мейрамович был избран членом Верховного суда Союза Совета Социалистической Республики.



В 1987 году К. Мейрамов второй раз избран председателем Павлодарского областного суда.

Руководя областным судом, К. Мейрамов проявил большие организаторские и управленческие способности. Когда он в свои 35 лет впервые возглавил областной суд, то вопросы стояли буквально во всем – от судейских кадров до материально-технического обеспечения. Здание областного суда представляло собой небольшое деревянное строе­ние, где в одном кабинете ютились по 5–6 судей, дела рассматривались с папками на коленях. Он был инициатором строительства нового 4-этажного здания областного суда. Новые здания судов были построены в четырех районах области.



За время своего председательства, несмотря на многие экономические трудности того времени, К. Мейрамову удавалось эффективно решать многие кадровые и хозяйственные вопросы. Это в большой степени влияло на качество работы суда. Павлодарский областной суд в те времена всегда числился в числе лучших по республике.

Очень многие помнят принципиальность и твердость Кыдыргельды Мейрамовича. Он всегда видел за строками судебных приговоров судьбу конкретного человека. Он не боялся выступать против всевозможных конъюктурных течений того времени. Так, в 60-х годах прошлого века во время кампании против хищения социалистической собственности он отказался поддержать обвинение в виде высшей меры – смертной казни – в отношении директора винно-водочного завода в Павлодаре, а предлагал заменить ее на тюремное заключение. Тогда это был серьезный поступок, который мог стоить карьеры К. Мейрамову.



Большой вклад Кыдыргельды Мейрамович внес в становление судебной системы независимого Казахстана. Он был инициатором и принимал активное участие в практической реализации многих вопросов по развитию судов. Особо следует отметить работу К. Мейрамова с кадрами. Он всегда очень внимательно относился к этому вопросу. Как результат, долгие годы Павлодарский регион являлся кузницей кадров для судебной системы страны. Много учеников Кыдыргельды Мейрамовича и сегодня продолжают трудиться в судах различных уровней. Так, член Павлодарского областного суда Тамас Айтмухамбетов был избран председателем Верховного суда РК, членами высшего судебного органа Казахстана стали павлодарские судьи Татьяна Тогумбетова, Валентина Бурляева, Юрий Пономаренко, Мухтар Мамыров и другие. Один воспитанник К. Мейрамова Иван Тетеркин был выдвинут на должность председателя Арбитражного суда республики, другой – Лео­нид Зорин – стал его заместителем. Многие нынешние судьи Павлодарской области начинали свою судейскую биографию при К. Мейрамове.



За многолетнюю и плодотворную деятельность Кыдыргельды Мейрамов награжден орденом Трудового Красного Знамени, пятью медалями, почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР, Министерства юстиции Союза и Казах­стана, прокуратуры Союза и республики, Верховного суда Союза, обл­исполкома, облсовпрофа, общества «Знание», гражданской обороны СССР. Еще в 1964 году приказом Генерального прокурора СССР в порядке поощрения он впервые в Казахстане получил классный чин – старший советник юстиции (полковник юстиции).

Указом Президента РК Нурсултана Назарбаева ему присвоен высший квалификационный класс, вручена юбилейная медаль в ознаменование 10-летия независимости республики, медаль в честь 50-летия освоения целины, он удостоен звания почетного судьи РК.



Он является обладателем знаков отличия "Құрметті судья", "Үш би", "Отличный работник судебной системы", "За заслуги перед Павлодарской областью". Ему установлена персональная пенсия "За особые заслуги перед Республикой Казахстан".



Он – отец четырех дочерей, у него – девять внуков и трое правнуков. Выйдя в 1995 году в почетную отставку, Кыдыргельды Мейрамов принимал активное участие в общественной жизни Павлодарского региона и мероприятиях судебной системы.



Жизненный путь и профессиональная карьера Кыдыргельды Мейрамовича Мейрамова являются достойным примером для нынешнего поколения судей. Его особая энергия, глубокая мудрость, взгляды, живые подходы в работе хорошо запомнились сослуживцам и всем, кто его знал по работе. Светлая память о нем навсегда останется в памяти коллег и близких.