​Достойный сын казахского народа

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Помню, во время беседы по поводу Международного дня родного языка Герольд Карлович сказал: «Моя давняя боль – это казахский язык. Я вырос в казахском ауле, с семи лет живу в Казахстане. Окончил казахскую школу, перевожу казахскую литературу на русский, сам пишу на казахском. Я – оказахившийся немец. Так что проблема казахского языка меня сильно волнует. Об этом написал массу статей, входил в разные комиссии. Но толку мало. Хотя о казахском языке пишут много, все беспокоятся его развитием». На мой вопрос, почему так происходит, писатель ответил, что в обществе появилось мнение, что язык – это в первую очередь средство общения. «Но этого недостаточно, общаться можно жестами или взглядами. Язык – это духовная субстанция народа. Вот об этом почти не думают», – с искренней болью заключил он.

Известного писателя и переводчика, общественного деятеля и замечательного, доброго человека Герольда Карловича с нами нет уже год. Мы потеряли не просто соотечественника, но истинного казаха, с глубоким национальным корнем, каковым на самом деле он являлся.

«Ни в коем случае, я в этом убежден, нельзя отрываться от мировой культуры. Ибо национальная культура имеет общие корни с мировой», – писал он. И словно в доказательство подготовил монографию «Гете и Абай», показывая их близость и духовное родство.

Уникальная личность, легенда, как называют Герольда Карловича, оставил богатое наследие: материа­лы личного фонда Бельгера сегодня хранятся в Архиве Президента РК. Главный эксперт архива Шамсия Тулеуова рассказывает, что писатель передавал документы из личного архива дважды – в 2003 и 2009 годах. В итоге в его личном фонде насчитывается 201 единица хранения за 1956–2008 годы. Список трудов и произведений, оставляющих этот фонд, огромен. Он свидетельствует о проделанной огромной работе и такой же огромной любви к казахскому народу, вместе с которым жил и творил Герольд Карлович.

Уход писателя всколыхнул всех казахстанцев. И сегодня, спустя год, на просторах Интернета люди продолжают цитировать его мудрые слова, сравнивая их с мудрыми назиданиями Абая. В одном из своих интервью Герольд Карлович сказал: «Я живу по-казахски: утром встаю и пишу, и первое слово у меня – шүкір, шүкір, тәубе, тәубе!». Так он оставил нам пример идти по жизни с любовью в сердце к людям и не унывать.

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