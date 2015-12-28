​Достойный сын своего народа

Вручая ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда государственные награды накануне Дня защитника Отечества, Президент страны Нурсултан ­Назарбаев отметил: «Сегодня в этом зале наши ветераны, которые отстояли свободу и мирную жизнь страны. Мы вручаем вам ордена. Это лишь малая толика того, что может дать нынешнее поколение вам. Вся страна, и не только страна, весь мир благодарен вам за то, что вы защитили его от фашизма».

Поздравляя ветеранов с 70-летием Великой Победы и Днем защитника Отечества, Глава государства назвал символичным тот факт, что два праздника «соседствуют», это говорит о преемственности традиций победителей в Великой Отечественной войне и нынешнего поколения защитников Родины. Воинская доблесть на фронте и самоотверженный труд в тылу стали главными слагаемыми той Победы.

Отношение Главы государства к ветеранам войны и труда – образец уважения к старшему поколению, к истории. Когда мы говорим о Победе народа в Великой Отечественной войне, то имеем в виду подвиг каждого, внесшего вклад в общее дело, в том числе и в тылу. У каждого из них было свое место, и не было ни одного человека, чей путь к Победе был бы легким, будь то участие в боях или работа в тылу. В равной мере это относится к жизненному пути государственного деятеля Мырзахана Пошанова.

Не зря полководцы сравнивали работу в тылу с крупнейшими победными сражениями Великой Отечественной войны. По дорогам сорок первого года на восток шли тысячи эшелонов, увозивших подальше от войны и оккупации станки и оборудование, необходимые для промышленности страны. Так, до конца 1941 года было эвакуировано около 1 523 промышленных предприятий.

Тяжелейшая работа в тылу легла на плечи женщин, стариков и подростков. Война не обошла стороной ни одну семью, это была действительно война народная. Люди шли воевать за свою Родину, за своих детей, за свое будущее, а оставшиеся в тылу ковали победу в цехах промышленных предприятий, на колхозных полях. Мужчин, ушедших на фронт, заменили дети и женщины, недоедая и недосыпая, они приближали Победу.

Один из ярчайших примеров проявления человечности и героизма – жизнь Мырзахана Пошанова, труд которого отмечен высшими государственными наградами.

Личность Мырзахана Пошанова известна не только в Южно-Казахстанской области, но и в республике. Родился он в 1903 году в селе Балтаколь Туркестанского района, рано потерял родителей. Оставшись круглой сиротой, проживал в разных семьях, чтобы пережить голод, был вынужден переехать в Ташкент. В детском доме вместе с ним воспитание получили Илияс Кабылов, будущий секретарь по идеологии ЦК Компартии Казахской ССР, Нуртас Ондасынов, будущий руководитель правительства, Мухамедали Ния­зов, 18 лет руководивший Ташкентским политехническим институтом.

В своих мемуарах М. Пошанов пишет, что после Октябрьской революции в казахской степи в период года Змеи был сильный падеж скота, который повлек за собой страшный голод. Он, оставшись круглой сиротой, чтобы выжить, батрачил у богачей, затем пополнил ряды сирот-беспризорников Ташкента. С его слов, все беспризорники ходили группами, их группа состояла из Илияса Кабылова, Нуртаса Ондасынова, Мухамедали Ниязова. Все они ютились в вагончике на железнодорожной станции, жили по принципу «один за всех и все за одного», стояли горой друг за друга в общей массе беспризорников. Те считались с ними, даже побаивались, оценив их дружбу и взаимовыручку.

Как вспоминал М. Пошанов, однажды сильно заболел Н. Ондасынов, кашель не проходил. Им посоветовали обратиться к одному пожилому узбеку, который собирал барсучий жир. Взамен за лекарство они перекопали ему весь огород, а полученное снадобье помогло встать на ноги Нуртасу. Эту дружбу они пронесли через всю свою жизнь, помогая друг другу во всех жизненных ситуациях.

Мырзахан Пошанов с любовью вспоминал Гани Муратбаева, первого секретаря ЦК комсомола Казахстана и Средней Азии, это по его указанию всех беспризорных сирот выловили и устроили в детские дома. А задание разыскивать сирот и устраивать в интернаты ему дал крупный политический деятель того времени Султанбек Кожанов.

Вскоре Гани Муратбаев стал директором школы-интерната и детского дома. У него М. Пошанов получил первые азы организаторской работы, выполняя многие его задания, вступил в комсомол, был секретарем, избирался делегатом районных конференций, съездов.

Когда молодой человек окончил школу, приметивший его по рекомендации Г. Муратбаева Султанбек Кожанов советует Мырзахану начать трудовую деятельность в типографии республиканской газеты «Акжол». Там он стал работать наборщиком, что позволяло одновременно и зарабатывать, и заниматься самообразованием, ведь юноша ежедневно читал главные новости в газете. Султанбек Кожанов лично прикрепил к нему наставником опытного полиграфиста Фарида Гайбадуллина.

В то время в газетах пользовались арабским шрифтом. И у Мырзахана появилось желание выучить арабский язык. Этот интерес он передал своему другу Нуртасу. Бывало, что они общались на арабском. Спустя много лет, находясь на заслуженном отдыхе, Н. Ондасынов, хорошо освоивший арабский и персидский языки, занялся научной работой. В 1969 году вышел в свет его «Арабско-казахский толковый словарь», в 1974 году «Персидско-казахский толковый словарь». По мнению специалистов, словари представляют большую научную ценность. Этой научной работой он занимался до самого ухода из жизни в 1989 году, оставив яркий след в памяти народа.

Очень скоро М. Пошанов достиг такого профессионального мастерства, что руководство стало поручать ему набор книг Абая. Через полиграфию М. Пошанов глубоко полюбил труды великого мыслителя, и со временем Мырзахан станет ведущим абаеведом. Во время войны Н. Ондасынов как член бюро ЦК КП Казахстана, отвечавший за вопросы культуры, несмотря на тяготы и невзгоды, по совету М. Пошанова распорядился, чтобы 95-летие и 100-летие Абая были отмечены на высоком уровне, сам возглавив комиссии.

Когда М. Пошанов набирал текс­ты творений классиков казахской литературы, корректуру просматривал казахский писатель, публицист, педагог, один из основателей новой казахской литературы Магжан Жумабаев. Молодой человек был ежедневным гостем у М. Жумабаева. Поэтому Мырзахан хорошо знал корифея казахской литературы.

В 1922 году Магжана заместитель председателя Совнаркома Туркестанского края Султанбек Кожанов пригласил преподавать в Казахско-кыргызском институте просвещения в Ташкенте. Поэт активно сотрудничает с газетами и журналами «Акжол», «Сана», «Шолпан», публикует множество стихов и поэм, ряд исследовательских литературных работ. Выпускает второй сборник стихов и поэм в Ташкенте и издает в Оренбурге фундаментальный научный труд «Педагогика».

Со временем каждый казах начинает искать свои корни. Поэтому, когда М. Пошанов стал джигитом, он посетил родной Балтаколь в Туркестанском округе, где и нашел родного брата Омирбая. Это было время новой экономической политики (НЭП), Омирбай имел свое хозяйство, в то же время был заядлым охотником. Он познакомил молодого Мырзахана со всеми родственниками.

Получив от старейшин рода бата, Мырзахан по рекомендации Султанбека Кожанова в 1923 году поступает на сельскохозяйственный факультет в Среднеазиатском государственном университете, который оканчивает в 1928 году. Когда все студенты на каникулы разъезжались по домам, Мырзахан трудился в родной типографии, а на вырученные деньги покупал гостинцы своим родным.

М. Пошанов был идейным вдохновителем освоения голодной степи, под его руководством были построены Мырзащольский и Кировский каналы, которые и сегодня являются живительными артериями нескольких районов как в Казахстане, так и в Узбекистане. Волею судьбы М. Пошанов трудился рука об руку с такими выдающимися государственными деятелями, как Т. Рыскулов, С. Кожанов.

В годы войны он руководил партийными органами Туркестанского и Сайрамского районов, где проживала основная масса населения южного региона страны, выезжал в райо­ны боевых действий. После войны М. Пошанов поднимал сельское хозяйство республики, работал вторым секретарем Южно-Казахстанского краевого комитета партии, первым заместителем министра сельского хозяйства Казахской ССР, затем выполнял обязанности секретаря Южно-Казахстанского краевого комитета.

Даже уйдя по состоянию здоровья на пенсию, с 1959 по 1975 год работал преподавателем, затем директором Капланбекского ветеринарного техникума, основного учебного заведения в сфере сельского хозяйства Южно-Казахстанской области. Его отношение к труду, любовь к людям были оценены, он избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР.

Не раз Н. Ондасынов советовался с М. Пошановым, когда друг детства гостил у него в Алма-Ате. Как-то М. Пошанов предложил ему поставить вопрос о железнодорожном сообщении между севером и югом Казахстана. Нуртас Дандыбаевич после этого дал поручение транспортному министерству подготовить технико-экономическое обоснование строительства железной дороги Караганда – Шу. Затем он пять дней ожидал в приемной тогдашнего заместителя председателя Совета Министров СССР Лаврентии Берии, в конце концов получив у него согласие на реализацию проекта. После окончания строительства Нуртас Ондасынов позвонил другу детства: «Поздравляю Мырзаке, твоя идея воплотилась в жизнь, если есть еще мысли, не скрывай, говори».

Когда уже десятки лет функционировали Мырзащольский и Кировский каналы, встал вопрос о дефиците воды. Мырзахан Пошанов считал, что в Сырдарье уменьшается количество воды, в будущем население низовьев реки будет испытывать нехватку влаги, тогда он и предложил рассмотреть вопрос поворота северных рек на юг. Как известно, эта идея еще долго витала в воздухе, разрабатывались проекты, но они не были реализованы. «... Жаль, если бы сейчас хотя бы маленький объем воды вливался в Аральское море...», – писал в своих мемуарах М. Пошанов.

Родина не раз высоко оценивала труд и успехи М. Пошанова. Так, 22 марта 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР он был награжден орденом Отечественной войны I степени. А, как известно, этим орденом награждались исключительно лица, которые участвовали в боевых действиях.

Эту боевую награду присваивал Президиум Верховного Совета СССР, и в статуте ордена впервые в истории советской наградной системы перечислялись конкретные подвиги, за которые отличившийся мог быть к нему представлен. Так, орденом Отечественной войны I степени награждались те, кто метко пора­зил и разрушил особо важный объект в тылу противника, сбил в воздушном бою, входя в состав экипажа, четыре самолета тяжело-бомбардировочной авиации, кто лично уничтожил два тяжелых или средних, или же три легких танка, кто под огнем противника эвакуировал с поля боя не менее трех танков, подбитых противником, кто, презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ, участвуя в кавалерийском налете, врубился в группу противника и уничтожил ее, кто отлично организовал материально-техническое обеспечение операции наших войск, способствовавшее разгрому противника.

Его грудь украшали и другие высокие государственные награды. Так, за достигнутые успехи в развитии сельского хозяйства в апреле 1947 года он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, четырежды награждался орденом «Знак почета», многими медалями, грамотами Верховного Совета Казахской ССР, был владельцем золотой медали высших достижений Всесоюзной народно-хозяйственной выставки СССР.

Все силы, здоровье, ум и волю, свою жизнь он отдал Казахстану, и память о нем – дань уважения воину и труженику, ставшему ярким примером подрастающему поколению, как надо служить Родине.