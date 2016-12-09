​Достойный вклад от чемпиона

Девятилетнему Алтынбеку Байгибергенову очень повезло: теперь у него есть все шансы на счастливую, достойную жизнь. По крайней мере, у него появилась возможность получить после окончания школы высшее образование, что не так просто на сегодня. Хорошее образование стоит денег, и не всегда дети из полных семей могут себе это позволить, не говоря уже о детях, оставшихся без попечения родителей.

Алтынбек очень хорошо учится и делает это с удовольствием! Конечно, как и любой ребенок, он еще обожает машинки на радиоуправлении, но и любимые школьные предметы у него уже есть: это математика, казахский язык и литература. Поклонник Геннадия Головкина, Алтынбек мечтает о боксерской славе, а пока занимается дзюдо и джиу джитсу. Ну а по окончании спортивной карьеры мальчик хотел бы стать доктором.

Как только в новом отделении Цеснабанка «Байтерек» на левом берегу столицы появился Василий Левит, все окружили его в надежде на селфи. И только когда были сделаны сов­местные фото со всеми желающими, Василию удалось познакомиться с Алтынбеком, подарить ему именные боксерские перчатки и пройти к оператору банка, чтобы за считанные минуты оформить на имя мальчика образовательный депозит.

Олимпийскому призеру еще раз объяснили, что вклад открывается по Государственной образовательной накопительной системе, оператором которой является АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки. Сумма первоначального взноса осталась банковской тайной, но Василий заверил, что продолжит накопления на счете своего подопечного. А также посоветует это делать своим друзьям и коллегам. Благо, по условиям программы, пополнять депозит может любое лицо в любом городе Казахстана, достаточно знать имя и фамилию ребенка или его ИИН.

Стоит подчеркнуть, что образовательный депозит намного эффективнее любого ныне существующего банковского вклада. Так как имеет ряд преимуществ: кроме коммерчес­кой ставки банка – на сегодня это 14% годовых, «Финансовый центр» от лица государства начисляет на него премию 5 или 7% в зависимости от социального статуса вкладчика.

Таким образом, эффективная ставка образовательного депозита достигает 21% годовых, и это единственный вид банковского вклада с таким уровнем капитализации. Пока в программе участвуют только три банка: помимо Цеснабанка, это Народный и Нурбанк. Сохранность вкладов гарантируется государством до 10 млн тенге. При этом это единственный вид депозита, на который невозможно наложение ареста, взыскания либо какого-то другого обременения.

Если депозит будет регулярно пополняться, то вполне возможно, что к окончанию школы наберется вся нужная сумма для оплаты обучения в одном из вузов страны. Если денег будет недостаточно, то можно оформить образовательный кредит под гарантию АО «Финансовый центр» на не менее выгодных условиях.

В случае же, если Алтынбек продолжит хорошо учиться и поступит на грант, то он сможет снять все накопленные деньги и потратить их по своему усмотрению. Или продолжить копить их на последующее обучение по программе магистратуры, возможно, даже зарубежом.

– Сегодня я испытываю по-настоящему положительные эмоции, чувствую, что это начало хорошего, светлого пути для этого мальчика, – сказал позже Василий Левит. – Я так понял, что могу не один пополнять депозит, так что посоветую всем своим помогать по возможности. А Алтынбеку желаю, чтоб он хорошо учился и вырос достойным гражданином своей страны. Мужчина прежде всего должен оставатья мужчиной, заниматься спортом, тем более сейчас в Казахстане этому уделяется большое внимание. Он подрастет и сам определится, куда ему поступать, может, в дальнейшем будут востребованы такие профессии, о которых мы сегодня даже не знаем.

Самому Василию во время учебы в Челябинском государственном университете никто не помогал, зарабатывал сам. Но своим детям чемпион постарался бы такой депозит открыть заранее. Дело хорошее, уверен боксер, деньги пойдут на благое дело.

– О будущем надо думать заранее, я бы, наверное, тоже так сделал, будь у меня собственные дети, – с улыбкой говорит Левит. – Если систематичес­ки вносить на депозит деньги, получать проценты банка, и государство еще помогает, то это действительно реально – накопить на вуз. В любом случае, это лучше, чем ничего.

Пока маленький Алтынбек не сов­сем понимает, какую роль в его жизни сыграл именитый спортсмен. Но его официальный опекун, заместитель директора по социальным вопросам детского дома Астаны Жанна Сарсенбаева от всей души благодарит Василия за благое дело.

– Это не первый случай в нашей практике, в прошлом году такой же образовательный депозит был открыт на другого нашего воспитанника, – рассказывает педагог. – Алтынбек хорошо учится, проявляет большой интерес к учебе, и этот вклад поможет ему в будущем выбрать ту профессию, к которой у него появятся способности и желание. То есть он будет свободен в своем выборе и сможет пойти учиться туда, куда пожелает.

Жанна Сарсенбаева считает подобную поддержку весьма полезной для детдомовцев, да и вообще для всех детей. Образовательный депозит – это гарантия дальнейшего обучения в вузе, что желанно для любого ребенка и родителя.

– Это лучше, чем разовая помощь, сладости или игрушки. Это вклад в будущее ребенка. Сейчас много желающих помочь нашему детскому дому, как частных лиц, так и крупных компаний. Теперь мы можем предлагать им такую возможность, – говорит Ж. Сарсенбаева.

Отрадно, что образовательные депозиты начинают набирать популярность среди благотворителей, крупных компаний и известных людей, которые делают вклады для детей из детских домов, тем самым обеспечивая им достойное будущее. То, что способный ученик сможет развить свои таланты и добиться высокого карьерного роста, является, наверное, лучшим результатом такой деятельности.