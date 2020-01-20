Достроить главные дороги

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Фарид Юмашев

О подготовке к предстоящему дорожно-строительному сезону доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, о ситуации с обеспечением дорожников битумом – министр энергетики Нурлан Ногаев. Соблюдению природоохранных норм при осуществлении дорожных проектов посвятил свое выступление министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов рассказал о мерах, предпринимаемых министерством по обеспечению охраны труда и техники безопасности, а также выдаче квот на привлечение иностранной рабочей силы. О проблемах подготовки местных рабочих кадров для крупных дорожных строек говорили акимы ряда областей республики: Алматинской – Амандык Баталов, Восточно-Казахстанской – Даниал Ахметов, Карагандинской – Женис Касымбек, Жамбылской – Аскар Мырзахметов.

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, в 2019-м ­строительством и реконструкцией было охвачено 4,4 тыс. км автодорог республиканского значения. По итогам года открыто движение на 641 км. Выполнен капитальный и средний ремонт 1,1 тыс. км автодорог республиканской и 3,5 тыс. км местной сети. Доля дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии доведена до 88%, местного значения – до 71%. Протяженность автострад I и II технических категорий республиканского значения увеличена до 34% (8,2 тыс. км).

Бюджет автодорожной отрасли на 2020 год составляет 750 млрд тенге, ремонтные работы предстоят на протяжении 9,8 тыс. км дорог республиканского и местного значения. Дорожно-строительными работами будет охвачено 4 тыс. км автотрасс.

По итогам нынешнего года планируется открыть движение на участках общей протяженностью 2,6 тыс. км. В том числе на автострадах Талдыкорган – Усть-Каменогорск (763 км), Караганда – Балхаш – Капшагай (645 км), Калбатау – Майкапшагай (415 км), Мерке – Бурылбайтал (266 км), Актобе – Атырау – Астрахань (279 км) и других. Всего в дорожно-строительных работах будут задействованы около 100 тыс. человек.

– В текущем году предстоит выполнить большой объем ­дорожно-строительных работ, – отметил, подводя итоги заседания, глава Правительства. – Необходимо заблаговременно подготовиться к строительному сезону с тем, чтобы качественно и в срок выполнить поставленные задачи.

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