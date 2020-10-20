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Достучаться до каждого

Елена Ульянкина

В программу «Рухани жаңғыру», которая призвана способствовать модернизации общественного сознания, входят такие спецпроекты, как «Туған жер», «Казахстанская культура в современном мире», «Перевод казахского языка на латиницу», «100 новых лиц Казахстана», «100 новых учебников на казахском языке» и «Сакральная география». Последний спецпроект в Карагандинском регионе особенно популярен. В его рамках в нынешнем году создан многосерийный документальный фильм «Сарыарқа қазынасы» («Сокровище Сарыарки»).

Лента состоит из 12 серий, посвященных разным историческим эпохам карагандинской земли. Фильм транслировал областной телеканал «Saryarqa». Теперь он выложен в свободный доступ, и его можно посмотреть на YouTube-канале «Музеи Карагандинской области».

Первая и вторая серии повест­вуют о древней эпохе, когда территорию Сарыарки начали заселять люди, об их быте, занятиях и орудиях труда. Третья и четвертая рассказывают о древней металлургии, ведь в Центральном Казахстане, близ Кентских гор, были найдены древние печи и другие артефакты, в том числе изготовленные из бронзы. Они свидетельствуют о том, что 3 500 лет назад здесь жили и трудились древние металлурги.

Авторы фильма «Сарыарқа қазынасы» раскрыли для зрителей суть наскального искусства предков. Он о петроглифах долины реки Байконур, Шаматая, Килыбая, Байжана, Кестелетаса, Зынгертау и Теректы. Есть серии, посвященные Каркаралинску, Улытау, который издревле считается сакральной сокровищницей Сарыарки, а также личности и судьбе Жошы-хана (Джучи-хана) – основателя Золотой Орды.

– Ежегодно наши археологи проводят огромное количество исследований, но информация о результатах их работы недоступна широкой общественнос­ти, – отметил представитель Национального музея РК Айбар Касеналин. – Такие фильмы популяризируют их деятельность. Есть еще один важный аспект. В школах и вузах историю преподают по художественным кинокартинам. В них определенная часть – режиссерский подход. Когда же речь идет о научно-популярном фильме с элементами документалистики, мы знаем, что зритель получает проверенную информацию. Отмечу, что Карагандинская область является одной из первых в Казахстане, где изучение сакральной географии нашло широкую поддержку.

Создание «Сарыарқа қазынасы» курировало управление культуры, архивов и документации Карагандинской области, финансировал областной историко-краеведческий музей. Лента создана для аудитории, владеющей государственным языком. Ее планируют перевести на русский и английский языки.

В Казахстане составлена карта сакральных мест. В нее вошло более 600 достопримечательностей, 64 из которых находятся в Карагандинской области. Сакральными считаются почитаемые в народе памятники культуры, образцы светской и религиозной архитектуры, а также природные ландшафты. Они не так широко известны, поэтому, чтобы их популяризировать, создано мобильное приложение «Сакральные места Караганды». Его разработчик – Центр по сохранению историко-культурного наследия.

С помощью приложения можно узнать о 36 сакральных объектах Сарыарки. Они расположены в Караганде, Темиртау, Балхаше, Жезказгане, а также на территории 8 районов: Абайского, Актогайского, Бухаржырауского, Жанааркинского, Каркаралинского, Осакаровского, Улытауского и Шетского.

Сакральные места разделены на категории. К примеру, мечети Дулыгалы и Кунанбая отнесли к религиозным и культовым мес­там. Древнее поселение Кент и могильники Аксу-Аюлы-II и Каражартас включили в раздел археологических памятников. А историко-культурный центр Первого Президента в Темиртау и территория, где проводилась Кояндинская ярмарка, – это сакральные места, связанные с историческими и политичес­кими событиями.

Мобильное приложение, соз­данное в рамках программы «Рухани жаңғыру», снабжено описаниями на трех языках, фотографиями, видеороликами и трехмерными панорамами памятников.

Еще один масштабный проект, который реализуется в рамках спецпроекта «Сакральная гео­графия», – это строительство историко-культурного центра Жошы-хана. Его планируют сдать к концу года.

Внутри будут находиться залы для экспозиций, связанных со священными местами Жезказганского региона. Во дворе комплекса уже установили пятиметровый памятник Жошы-хану. Вокруг вскоре появится этноаул. Здесь установят юрты и шатры для проведения выставок национальных изделий и украшений.

Многие казахстанцы считают, что программа «Рухани жаңғыру» связана только с археологией и историческим наследием. Но это не так. В широком понимании она призвана с помощью примеров прошлого превратить нас в трудолюбивую, образованную и духовно развитую нацию. Поэтому важны не только крупные имиджевые проекты, но и небольшие, которые воплощаются в жизнь на местном уровне – в нашем дворе, в доме культуры, в селе и в поселке. Важно достучаться до каждого.

– В нынешнем году в рамках спецпроекта «Туған жер» в основном оказывают меценатскую помощь, – рассказал заместитель руководителя регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру» Нурсултан Шаменов. – Особенно активны наши граждане были во время режима ЧП и жесткого карантина. Предприниматели и неравнодушные к чужой беде люди на собственные деньги покупали кислородные концент­раторы, аппараты ИВЛ, маски и лекарст­ва. Крупные предприятия дарили автомобили скорой помощи. Были меценаты, которые развозили нуждающимся семьям продукты питания. Хочу отметить нашего земляка Нурлана Калтаева, который в разгар карантина кормил горячими обедами врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.

Проектный офис «Рухани жаңғыру» не оставил без внимания 175-летний юбилей поэта и просветителя Абая Кунанбаева: проводились конференции, челленджи и конкурсы чтецов. Все в режиме онлайн.

В Осакаровском районе, например, в сентябре открылся класс подготовки поэтов-жыршы имени Абая. А в Караганде установили три «литературные» остановки. На них вместо рекламы размещены баннеры с текстом из 15-го Слова на трех языках. А рядом – цитаты из произведений Касыма Аманжолова, Мукагали Макатаева и Султанмахмута Торайгырова, которые посвящены творчеству Абая и Караганде.

– Большинство мероприятий по программе «Рухани жаңғыру» мы проводим в онлайн-формате, – отметил Нурсултан Шаменов. – Поначалу было сложно, в основном из-за технических сбоев и проблем с Интернетом, но потом мы приноровились. Массовых мероприятий сейчас нет, но мы по ним соскучились. Ведь всегда приятно смотреть на счастливые лица людей, находясь рядом, а не через экран гаджета.

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