Достучаться до каждого

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Елена Ульянкина
В программу «Рухани жаңғыру», которая призвана способствовать модернизации общественного сознания, входят такие спецпроекты, как «Туған жер», «Казахстанская культура в современном мире», «Перевод казахского языка на латиницу», «100 новых лиц Казахстана», «100 новых учебников на казахском языке» и «Сакральная география». Последний спецпроект в Карагандинском регионе особенно популярен. В его рамках в нынешнем году создан многосерийный документальный фильм «Сарыарқа қазынасы» («Сокровище Сарыарки»).