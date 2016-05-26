Он ворвался (именно ворвался, а не вошел) в мою жизнь в детстве. Помню, как, визжа от восторга, мы ловили на улицах весенней Алма-Аты времен Юрия Гагарина летящие с неба листки с его поэ­мой «Земля, поклонись человеку!».

С этим произведением 25-летний Олжас Сулейменов сразу шагнул в классику, получив мировое признание. А классика, как известно, остается с человеком на все времена. Она всегда актуальна, как актуальны и сегодня рубаи Омара Хайяма или строки Александра Пушкина.

Мне кажется, если бы Олжас Сулейменов даже ничего больше не написал, он все равно вошел бы в мировую литературу, как и в мировую историю. Это был его звездный час, рожденный как ответ на полет первого человека в космос. Тогда его поэма, впервые слетевшая к читателям с небес, мгновенно расходилась в списках, ее переписывали от руки, заучивали наизусть... Это ли не высшее признание поэта?

Что же касается актуальности поэмы, то перечитайте ее строки, гудящие, словно натянутая струна, и вы почувствуете, как почти осязаемо бьется ее пульс. Она заставила людей взглянуть не только на свою планету, но и на самих себя с космической высоты, осознав себя человечеством. Поэма сыграла уникальную роль всемирного объединителя. Вспомните, «Люди! / Граждане всей Вселенной! / Гости галактик! / Хозяева Шара! / Вы не хотите / пропасть бесследно! /Живите, / Живите, / Живите с жаром!».

Рублеными строчками-лесенками, такими, как когда-то писал Владимир Маяковский, она провозгласила: «Нет Востока / И Запада нет, /Есть / Восход и закат, / Есть больше слово – / Земля!».

Поэма бросила вызов войнам, веками изматывавшим человечество, категорически заявив: «Нет Батыев, / Наполеонов, Есть / Циолковские / И Эйнштейны, / Нет – дивизий / Есть – миллионы»…

Особенно актуально звучит сегодня и этот призыв поэта: «…Люди, / Вы совершили свой первый подвиг, /Преодолели земную тягость, / Чтобы потомки это запомнили – / Преодолейте земные тяжбы!».

А еще поэма заставила каждого из нас, отбросив меркантильные заботы, взглянуть на звезды: «Хорошо в теплом небе / апрельской ранью, Хороши облака, / Вид у неба хорош, / Но представишь нечаянно глушь мирозданья, /Бесконечность / И скроешь улыбкою дрожь». Она бескомпромиссно утверждала: человек рожден для великих дел. Он не должен размениваться на мелочи, тратить свой ум и энергию, занимаясь накопительством, потому что есть цели гораздо важнее и масштабнее.

Три знаменитые олжасовские «почему» – «Почему люди тянутся к звездам? / Почему в наших песнях / Герой – это сокол? / Почему все прекрасное, / Что он создал, / Человек, помолчав, / Называет – Высоким?» – до сих пор остаются загадкой, которую нам еще предстоит разгадать.

Когда-то, еще будучи никому не известным студентом Литературного института, Олжас Сулейменов подарил популярному советскому поэту Борису Слуцкому свои строки: «Судите народ по поэту»…

Так вот, если судить казахский народ по его Поэту, то ему наверняка по плечу те высоты, которые еще полвека назад обозначил наш современник Олжас Сулейменов.