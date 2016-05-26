​Достучаться до сердец

1006
Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Он ворвался (именно ворвался, а не вошел) в мою жизнь в детстве. Помню, как, визжа от восторга, мы ловили на улицах весенней Алма-Аты времен Юрия Гагарина летящие с неба листки с его поэ­мой «Земля, поклонись человеку!».

С этим произведением 25-летний Олжас Сулейменов сразу шагнул в классику, получив мировое признание. А классика, как известно, остается с человеком на все времена. Она всегда актуальна, как актуальны и сегодня рубаи Омара Хайяма или строки Александра Пушкина.

Мне кажется, если бы Олжас Сулейменов даже ничего больше не написал, он все равно вошел бы в мировую литературу, как и в мировую историю. Это был его звездный час, рожденный как ответ на полет первого человека в космос. Тогда его поэма, впервые слетевшая к читателям с небес, мгновенно расходилась в списках, ее переписывали от руки, заучивали наизусть... Это ли не высшее признание поэта?

Что же касается актуальности поэмы, то перечитайте ее строки, гудящие, словно натянутая струна, и вы почувствуете, как почти осязаемо бьется ее пульс. Она заставила людей взглянуть не только на свою планету, но и на самих себя с космической высоты, осознав себя человечеством. Поэма сыграла уникальную роль всемирного объединителя. Вспомните, «Люди! / Граждане всей Вселенной! / Гости галактик! / Хозяева Шара! / Вы не хотите / пропасть бесследно! /Живите, / Живите, / Живите с жаром!».

Рублеными строчками-лесенками, такими, как когда-то писал Владимир Маяковский, она провозгласила: «Нет Востока / И Запада нет, /Есть / Восход и закат, / Есть больше слово – / Земля!».

Поэма бросила вызов войнам, веками изматывавшим человечество, категорически заявив: «Нет Батыев, / Наполеонов, Есть / Циолковские / И Эйнштейны, / Нет – дивизий / Есть – миллионы»…

Особенно актуально звучит сегодня и этот призыв поэта: «…Люди, / Вы совершили свой первый подвиг, /Преодолели земную тягость, / Чтобы потомки это запомнили – / Преодолейте земные тяжбы!».

А еще поэма заставила каждого из нас, отбросив меркантильные заботы, взглянуть на звезды: «Хорошо в теплом небе / апрельской ранью, Хороши облака, / Вид у неба хорош, / Но представишь нечаянно глушь мирозданья, /Бесконечность / И скроешь улыбкою дрожь». Она бескомпромиссно утверждала: человек рожден для великих дел. Он не должен размениваться на мелочи, тратить свой ум и энергию, занимаясь накопительством, потому что есть цели гораздо важнее и масштабнее.

Три знаменитые олжасовские «почему» – «Почему люди тянутся к звездам? / Почему в наших песнях / Герой – это сокол? / Почему все прекрасное, / Что он создал, / Человек, помолчав, / Называет – Высоким?» – до сих пор остаются загадкой, которую нам еще предстоит разгадать.

Когда-то, еще будучи никому не известным студентом Литературного института, Олжас Сулейменов подарил популярному советскому поэту Борису Слуцкому свои строки: «Судите народ по поэту»…

Так вот, если судить казахский народ по его Поэту, то ему наверняка по плечу те высоты, которые еще полвека назад обозначил наш современник Олжас Сулейменов. 

Популярное

Все
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Золотой поединок состоится в Алматы
В столице прошла ярмарка с участием павлодарских аграриев
Концерт ко Дню Республики организовали пограничники
На сцене «Астана Балет» воплотилась древняя азербайджанская легенда о любви и верности
Большой бокс в Семее
Товарищеские встречи в Ташкенте
Ярмарка – всем на радость
ИИ под прицелом закона
Посвятил себя небу и фотографии
Половина малого бизнеса – за женщинами
Живой товар
Обеспечить равный доступ к питьевой воде
Барымта остается актуальной проблемой
Будущее биозащиты
Меню школьников оценивают с позиции качества, пользы и безопасности
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О ратификации Конвенции
Усилен контроль за качеством питания в школах
Более 1 600 выпускников сделали первые шаги в профессии
Ас болсын!
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Порядка 150 мероприятий запланировано в Астане ко Дню республики
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Цены на золото и серебро бьют новые рекорды
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Лювак для бодрости

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]