ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана

Дана Аменова
специальный корреспондент

Казахстан и OpenAI подписали меморандум для развития образования с использованием искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК

В Вашингтоне Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, Министерство науки и высшего образования РК, АО «Казахтелеком», Freedom Holding Corp. и компания OpenAI, Inc. подписали меморандум, направленный на развитие образования и цифровых навыков с применением технологий искусственного интеллекта. Документ закладывает основу долгосрочного сотрудничества в области внедрения ИИ-решений в систему образования Казахстана.

Согласно соглашению, педагоги Казахстана получат доступ к ChatGPT Edu – специальной версии ChatGPT для образовательных учреждений. Этот инструмент создан для широкого применения в сфере образования и предоставляет доступ к самым современным моделям OpenAI с высоким уровнем безопасности, защиты данных и административного контроля.

ChatGPT Edu включает продвинутые функции – анализ данных, краткое изложение документов и создание индивидуальных GPT-ассистентов, которые помогают учителям экономить время, избавляясь от рутинных административных задач.

В соответствии с Меморандумом планируется ежегодное предоставление не менее 165 000 лицензий OpenAI для педагогов в течение трёх лет.

«Педагоги по всему миру уже используют искусственный интеллект, чтобы сократить административные задачи и уделять больше времени обучению и развитию обучающихся. При правильной поддержке учителя и преподаватели смогут развивать свой опыт работы с этими инструментами и максимально эффективно применять ИИ в учебном процессе. Наше соглашение с Правительством Казахстана поможет местным педагогам использовать ChatGPT и внедрять преимущества ИИ в школы по всей стране», – отметил руководитель направления по образованию и государственным программам GTM OpenAI Кевин Миллс. 

Инициатива поддерживает национальную стратегию Казахстана по цифровой трансформации и развитию человеческого потенциала, обеспечивая педагогам доступ к передовым мировым технологиям. Реализация соглашения будет способствовать развитию инновационного мышления, критического анализа и креативности у обучающихся, а также укреплению цифровых компетенций педагогов, заключили в Минцифры.

