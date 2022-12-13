Доступ к Coursera получат 100 тысяч казахстанских студентов

Образование

В список первых 50 курсов попали в основном образовательные платформы ведущих вузов США, а также небольшая часть Гонгконгского университета науки и технологий.

Доступ к образовательной платформе Coursera получат в ближайшие 3 года студенты 25 региональных вузов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерства науки и высшего образования РК.

Этот вопрос обсуждался во время встречи министра Саясата Нурбека и директора международного сектора Coursera Мэтью Кляйна.

Стороны обсудили реализацию ранее подписанного трехстороннего меморандума между Министерством науки и высшего образования РК,  Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и компанией Coursera.

«Студенты двадцати пяти региональных вузов будут иметь доступ к платформе Coursera. Они смогут выбирать курсы на платформе и проходить их на казахском или русском языках. Успешно пройденные курсы будут засчитываться в кредиты в вузах. Уже сейчас ведется работа по адапатции и переводу 50 курсов. Думаем, сотрудничество с Coursera положительно скажется на потенциале казахстанских вузов», – отметил Саясат Нурбек.

К январю 2023 года будут переведены и готовы первые 50 курсов, в дальнейшем, по требованиям и предложениям самих вузов планируется ежегодно осуществлять перевод не менее 100 курсов. У казахстанских преподавателей уже появилась возможность размещать свои курсы на платформе.     

В список первых 50 курсов попали в основном образовательные платформы ведущих вузов США, а также небольшая часть Гонгконгского университета науки и технологий.

Теперь на казахском языке можно будет пройти курс математике для инженеров от известного профессора Джефри Роберта Часнова или образовательную программу по обнаружению кибератак от порфессора Грега Уильямса из университета Колорадо. На платформе будут доступны курсы не только по техническим специальностям, но и в сфере бизнеса, экономики, менеджмента и исскуства.

«Coursera – крупнейшая в мире образовательная организация, которая объединяет более 250 ведущих университетов мира и технологических гигантов. Ежегодно на платформе Coursera обучается более 100 миллионов человек из 200 стран мира. Отметим, что на сегодняшний день количество пользователей Coursera из Казахстана составляет порядка 361 тыс. человек», – рассказали в пресс-службе Миннауки и высшего образования РК.

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