Доступ обеспечен для всех: как голосуют люди с инвалидностью в Актобе

Общество

Людям с ограниченными возможностями на выборах было комфортно и безопасно. 

Айсулу Султанова/фото автора

Лица с инвалидностью Актобе встречали избирком дома, либо пользовались специальным такси, передает Kazpravda.kz.

Герой труда Казахстана Куралай Байменова проголосовала в числе первых. Своим правом лидер союза парализованных граждан Актобе воспользовалась в лицее-интернате имени Есет батыра, где разместился избирательный участок №117. 

"Я всегда выезжаю на участок рано утром. Эта привычка осталась с советской поры: первым делом проголосовать и затем весь день заниматься другими делами. Как бабушка, как мать, как человек серебряного возраста имею определенные надежды. Во-первых, чтобы мир был в стране, чтобы работа была для граждан продуктивного возраста, чтобы у детей было счастливое детство, а у пожилых – достойная старость. Все это мы должны создать совместно. Нельзя сказать, что выберем президента и он все решит, все-таки на каждом участке для этого определена ответственность каждого", –  поделилась Куралай Базарбаевна. 

При этом она заметила, что 20 ноября дежурили все инватакси региона. Конкретно в Актобе на службе 17 специальных автомобилей, готовых в течение дня доставить избирателя на любой участок.

"Что касается лиц с инвалидностью, каждый председатель избирательного участка руководствуется специальным постановлением. Для всех, кто плохо видит, плохо слышит, плохо ходит создали стандартные условия. Доступ к голосованию обеспечен для всех. Все те, кто не мог самостоятельно явиться на участок, чтобы выполнить конституционный долг, могли до 12-ти часов попросить доставить на участок"  – отметила Куралай.  

К Айсулу Султановой представители избирательного участка №57 приехали с урной на дом в сопровождении полицейского и наблюдателя, представлявшего областной профсоюзный центр. Ей в этом году исполнилось 18 лет, и она получила возможность впервые проголосовать на выборах президента РК.

Как сама призналась, для нее это было очень волнительно, к тому же свидетелями такого ответственного в ее юной жизни момента стали журналисты.

"Для меня это незабываемый день. Думаю, проголосовать сегодня обязан каждый казахстанец, для будущего страны важен каждый голос. Я мечтаю, чтобы моя родина процветала, чтобы был мир над головой. И еще одно маленькое, но важно желание, в домах должны быть пандусы, облегчающие жизнь таких людей как я", –  поделилась Айсулу.

Она живет с 70-летней бабушкой и папой. Отец периодически находится на вахте. В его отсутствие бабушке невозможно одной спускать внучку на улицу со второго этажа, так как пандус в их девятиэтажном доме не был предусмотрен изначально. 

Девушка любит петь, рисовать, готовить. Ее интересует программирование, девять месяцев училась на алматинских курсах разработчиков сайтов и теперь надеется найти достойную работу. Нынешней осенью Айсулу заняла четвертое место в городском конкурсе красоты среди девушек с инвалидностью "Көркемай".

Жанат Сисекенова

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