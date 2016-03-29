​Доступ свободен

Об этом, в частности, говорил на брифинге в СЦК руководитель областного управления предпринимательства и туризма Евгений Глотов. Завести свое дело в СКО можно, потратив на организационный период гораздо меньше времени, чем было прежде. Выдача 62% необходимых для того разрешительных документов в регионе уже автоматизирована. Таким образом, сокращены сроки рассмотрения заявок и создана возможность получать услуги в удаленном доступе. Увеличение государственных услуг субъектам предпринимательства дало возможность оптимизировать сроки и четко расписать бизнес-процессы.

В Петропавловске и районах действуют советы, участвующие в разработке экспертных заключений на проекты нормативных правовых актов, затрагивающих интересы частного предпринимательства. Видную роль играет областной экспертный совет при акимате СКО. Так, в прошлом году среди принятых нормативно-правовых актов в 12 были учтены его замечания.

Важной составляющей регионального Комплекс­ного плана по развитию предпринимательства на текущий год является информационно-разъяснительная работа. Для примера: одним из пунктов является запуск проекта «Бизнес в каждое село», который планируется осуществить совместно с Палатой предпринимателей, фондом «Даму» и региональными отделениями Казпочты. Суть замысла такова: любой предприниматель может обратиться в центр поддержки предпринимательства или в почтовое отделение в своем районе и посредством онлайн-связи получить необходимую консультацию у специалистов фонда «Даму».

В числе других планов управления – создание бизнес-инкубаторов для одаренной молодежи и вообще активизация вовлечения вступающего в большую жизнь поколения в предпринимательскую деятельность: первой ласточкой в этом направлении стала встреча студентов колледжа сферы обслуживания с успешным бизнесменом Сайраном Замзиным, открывшая цикл подобных мероприятий.

Эти и ряд других мер, без сомнения, придадут дополнительный импульс развитию деловой активности населения региона. База для того создана прочная: в сфере малого и среднего бизнеса занят каждый третий экономически активного возраста североказахстанец.