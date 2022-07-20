В Нур-Султане доступна только одна вакцина от коронавируса – глава горздрава

В Нур-Султане для вакцинации и ревакцинации доступна только вакцина. Об этом сообщил на брифинге в акимате руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В данный момент для вакцинации и ревакцинации доступна только одна вакцина китайского производителя Sinopharm. На сегодня в городе имеется 214 тысяч доз данной вакцины. Это достаточное количество", – сообщил спикер.

В целом, по его данным, для формирования коллективного иммунитета планировалось привить более 600 тысяч человек, или 60% горожан, за исключением тех, у кого есть противопоказания и ограничения по возрасту.

Также Муратов сообщил, что на сегодня 533 тысячи человек получили первый компонент вакцины, 512 тысяч человек прошли полную иммунизацию. В поликлиниках с 08:00 до 20:00 часов работают 34 прививочных пункта.