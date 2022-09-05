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Доступно и эффективно
Александра Власова

Первый фестиваль скандинавской ходьбы прошел в столице.

Фестиваль проведен в рамках проекта «Доступный спорт» Школой скандинавской ходьбы «Евразия».

Более трехсот профессионалов и любителей скандинавской ходьбы пробовали свои силы в преодолении дистанции в три километра на лыжероллерной трассе в Центральном парке. Многие участники впервые взяли в руки палки для ходьбы и здесь же, на фестивале, получили свои первые знания о том, как правильно ходить с ними. Мастер-класс для них провел основатель казахстанской школы скандинавской ходьбы Максим Прощенко.

По его словам, северная (скандинавская) ходьба в Казахстане и Центральной Азии развивается в течение семи лет. За это время более 15 тыс. учеников совершенствовали свое мастерство. В столице занятия проводятся с весны 2015-го десятью опытными инструкторами и тренерами, а с октября прошлого года занятия идут бесплатно благодаря поддержке Министерства культуры и спорта в рамках проекта «Доступный спорт». С апреля 2022 года тренировки масштабированы в семи городах страны: Нур-Султане, Алматы, Талдыкоргане, Шымкенте, Семее, Петропавловске, Актау.

– Очень много людей интересуется скандинавской ходьбой. Наша активность достаточно доступна и эффективна, потому что техника позволяет задействовать 90% мышц всего тела, укрепляется сердечная мышца, повышается расход энергии. Это также один из способов избавиться от лишнего веса и поддерживать свой организм в тонусе. Возрастной диапазон участников максимально широкий – от 20-летних и до 77+. Причем за последний год состав участников сильно помолодел, что можно увидеть на фестивале. Больше стало заниматься мужчин, – рассказал Максим Прощенко.

Он также выразил уверенность, что в следующем году проект будет проходить во всех регионах Казахстана.

Добавим, что этот фестиваль не только популяризирует скандинавскую ходьбу, но объединяет людей, занимающихся в разных локациях столицы. Так, инструктор Евразийской школы hodi_kz Гульзифа Абилева пришла со своей дружной командой единомышленников. Скандинавской ходьбой она занимается уже семь лет, а тренирует – третий год.

– С огромным удовольствием привлекаю людей, рассказываю, обучаю базовой технике. Сегодня скандинавская ходьба становится модной: если ранее в моей группе были пенсионеры, то теперь и люди среднего возраста, а также мамочки в декрете. Если правильно использовать базовую технику и регулярно ходить, то можно решить различные проблемы, например, нормализовать давление. До 30% нагрузок с позвоночника и коленей также снимаются. Ходьба пробуждает весь организм, и тело начинает самовосстанавливаться, – говорит инструктор.

Все участники спортивного мероприятия получили сертификаты, памятные подарки, а самое главное – заряд бодрости и отличного настроения.

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