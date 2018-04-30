​Доступно и эффективно

В областном центре в Доме дружбы под эгидой областной Ассамблеи народа Казахстана прошло заседание совета медиаторов кабинета медиации КГУ «Қоғамдық келісім», на котором с участием специалистов, представителей общественных, этнокультурных объединений и СМИ обсуждены актуальные воп­росы совершенствования медиации. Открывая встречу, старший эксперт-медиатор КГУ «Қоғамдық келісім» Нурлан Тасыбаев отметил возрастающее значение методов медиации в обеспечении защиты прав граждан, поэтому важно повышение качества и эффективнос­ти альтернативного инструмента разрешения конфликтов, который к тому же облегчает деятельность судов. Подробно рассказал он и о проделанной работе совета медиа­торов кабинета медиации, поделившись итогами 11 месяцев 2017 года. Как выяснилось, медиация оказалась востребованной, с ее помощью за это время в регионе был разрешен 321 конфликт.

– По пилотному проекту досудебного урегулирования споров в порядке медиации с участием судей областного суда рассмотрено 176 споров, с участием медиатора – 142, – подчеркнул Нурлан Тасыбаев.

Позитивен был и доклад медиатора-тренера общественного объединения «Центр медиации «Бітім» Ляззат Бактыбаевой, напомнившей, что внедрение медиации в нашей стране началось с 2010 года. По ее словам, с того времени обращение к альтернативному способу помогло в разрешении множества конф­ликтов. Отметила Ляззат Бактыбаева и преимущества медиации, применение которой возможно на любом этапе производства и не содержит твердых принципов. Зашел разговор и о компетентнос­ти медиаторов, которые должны не только красноречиво говорить, но и обладать мастерством приводить спорящие стороны к взаимопониманию.

– В любом обществе есть большие и малые споры, это закономерно. Но решение их всех через суд неэффективно ни для граждан, ни для государства. Поэтому в этой ситуации применение медиации, по сути, не имеет альтернативы, – сказала Ляззат Бактыбаева.

Продолжилась встреча презентацией плана работы кабинета медиа­ции в текущем году, обсуждением вопросов развития медиации, ее потенциала, который пока еще не полностью реализован в силу объек­тивных и субъективных причин. Участники заседания поделились предложениями по модернизации миротворческого законодательства, подготовке кадров, по разработке программ и методик.