Доступно о важном
Статьи
2016
Екатерина Бескорсая, Павлодарская область
Здесь сконцентрирована информация о важных направлениях программы «Рухани жаңғыру». Есть современные стенды с портретами и книгами знаменитых личностей, выходцев из Павлодарского региона – деятелей культуры и искусства, науки и политики. Отдельная экспозиция посвящена героям современности, внесшим большой вклад в развитие Казахстана в годы независимости. Конечно, привлекает внимание молодежи и уголок сакральных мест Павлодарской области, вошедших в республиканский реестр. Например, мавзолеи Машхура Жусупа Копеева и Исабека Ишана, пещера Коныр аулие, средневековое городище Акколь-Жайылма.