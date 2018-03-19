​Доступно о важном

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2016
Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

Здесь сконцентрирована информация о важных направлениях программы «Рухани жаңғыру». Есть современные стенды с портретами и книгами знаменитых личностей, выходцев из Павлодарского региона – деятелей культуры и искусства, науки и политики. Отдельная экспозиция посвящена героям современности, внесшим большой вклад в развитие Казахстана в годы независимости. Конечно, привлекает внимание молодежи и уголок сакральных мест Павлодарской области, вошедших в республиканский реестр. Например, мавзолеи Машхура Жусупа Копеева и Исабека Ишана, пещера Коныр аулие, средневековое городище Акколь-Жайылма.

Один из стендов посвящен становлению государственного языка, переходу на латинскую графику. Кроме того, в кабинете работает виртуальная биб­лиотека с QR-кодами 100 книг, рекомендованных учащимся к прочтению. Список книг утверж­ден экспертным советом, в который вошли ученые и педагоги Павлодарской области.

В управлении образования региона подчеркнули, что это не просто кабинет с экспонатами, а и аудитория для живого общения. Здесь будут проходить различные мероприятия в рамках просветительской, поисково-исследовательской работы.

– Наши дети должны изучать богатую историю родного края, гордиться достижениями своих знаменитых земляков, стремиться быть похожими на них. Ведь человек, не знающий духовные ценности своего народа, подобен дереву без корней, – отметил руководитель ведомства Динислам Болатханулы.

Разработанный стандарт кабинета «Рухани жаңғыру» рекомендован для использования в учреждениях образования Павлодарской области. Эти красочно оформленные аудитории будут отличным местом для уроков истории, географии, казахского, русского языков и литературы, само­познания, курса «Краеведение».

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