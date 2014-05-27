Доступное жилье по современным стандартам

Экономика
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Рабочая поездка началась с осмотра жилого комплекса «Асыл Арман», строящегося вдоль трассы Алматы – Бишкек, близ села Иргели. Это первый совместный проект Фонда недвижимости «Сам­рук-Казына» и частной компании, рассчитанный под систему арендного жилья.

Как пояснил начальник строительного участка Баянжан Калыгулов, работы ведутся в два этапа. Первый завершится в июле, а второй – к концу нынешнего года. Всего на территории ЖК площадью в 7 га будут возведены 72 девятиэтажных многоквартирных дома. 

С. Умбетов ознакомился с представленными на стройплощадке параметрами объекта, посетил несколько квартир, уже готовых к заселению. Поскольку комплекс возводится в рамках госпрограммы «Доступное жилье-2020», апартаменты здесь компактные и потому вполне приемлемы по цене. Дома будут сдавать в эксплуатацию в чистовой отделке, с применением энергосберегающих технологий, систем видеонаблюдения и «теплых полов». Проект предусматривает также наличие автопарковок, постройку детского сада, магазинов, химчистки, клиники и аптеки. В новом микрорайоне справят новоселье около 10 тыс. человек: в основном молодые семьи и дольщики. Ежемесячная арендная плата с последующим выкупом составит 50–70 тыс. тенге в зависимости от площади квартиры. 

В Каскелене мажилисмен побывал в новом роддоме, распахнувшем свои двери в конце прошлого года. С тех пор здесь появилось на свет около 1 800 малышей. Осмотрев современное здание, оснащенное новейшим оборудованием, депутат пожелал роженицам крепкого здоровья, а медперсоналу – успехов в работе. 

Рабочая поездка народного избранника завершилась посещением строящегося спорткомплекса в райцент­ре Узынагаш, а также новой школы в селе Кайназар.

Асет КАЛЫМОВ,
Алматинская область

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