​Доступные данные

Посетители портала могут ознакомиться с актуальной информацией, предоставленной как центральными, так и местными государственными органами. На данный момент здесь размещены данные 32 госорганов. Так, например, Национальный банк РК предоставил статистику по межбанковской системе перевода денег, а Министерство национальной экономики – данные о действующих в рамках Евразийского экономического союза специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах в отношении третьих стран. Акиматы делятся информацией о социальных объектах, туристических маршрутах, статистикой по промышленности регионов и т. д.

Напомним, открытые данные – один из компонентов Открытого правительства, которое внедряется в Казах­стане в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов». На портале Открытых данных размещаются наборы данных государственных органов, которые могут быть свободно использованы для дальнейшей републикации без ограничений авторского права, патентов и других механизмов контроля.