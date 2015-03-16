Достық – значит Дружба Свежий выпуск 921 Ольга ГАРАЩЕНКО

Ее организаторы – Актюбинская областная детская библиотека им. Н. Байганина и Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека. Со словами приветствия к участникам конференции обратились и. о. заместителя министра культуры и внешних связей Оренбургской области Александр Калинин и руководитель КГУ «Қоғамдық келісімі» ГУ «Аппарат акима Актюбинской области» Гаухар Шерниязова. А Бахытгуль Снабаева, директор Актюбинской ОДБ, и Светлана Мячина, директор Оренбургской ОПДБ, говорили о совместных проектах, в которых принимают участие детские библиотеки двух городов, об искусстве и литературе двух государств.

В докладе «Актобе – многонациональная семья» Г. Шерниязова рассказала об уникальности казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия – Ассамблее народа Казахстана, активной и плодотворной работе АНК Актюбинской области и подарила библиотеке им. Н. Байганина книгу «Литература народа Казахстана». Член Союза художников РК Ирина Курманалина назвала свое выступление «Венок дружбы», она продемонстрировала участникам свои работы из войлока. Художественный руководитель бард-клуба «Рюкзак», инициатор международного фестиваля авторской песни «Степной аккорд» Ольга Акчурина сказала: «Каждый ребенок по-своему уникален, поэтому перед нами, взрослыми, стоит задача раскрыть таланты ребят и воспитать в подрастающем поколении культуру общения, межэтнического согласия, толерантности».

Учащиеся школы-гимназии № 11, СШ № 22 и представители АНК области показали россия­нам музыкально-поэтическую композицию «Под единым шаныраком». Звучали стихи и песни. Звуки старинных народных русских инструментов – гуслей и пастушьего рожка-жалейки – буквально заворожили слушателей. Так же как и песни на украинском языке и казахский народный танец «Камажай».

Музыкально-поэтическую композицию «Мост дружбы» представила и российская сторона. Участники онлайн-конференции знакомились с проектами Оренбургской детской библиотеки, узнали, что в Оренбургской области выпускается газета «Жаңа Айқап» на казахском языке, где публикуются статьи о культуре, истории и традициях казахского народа, новости общественной, политической и культурной жизни Оренбуржья. Кстати, редакция газеты находится на территории «Казахского подворья», в культурном комплексе «Национальная деревня». Все участники конференции отметили необходимость укрепления дружбы, взаимообогащения культур двух государств – России и Казахстана.