Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане

Ввести досудебное урегулирование спора между частными судебными исполнителями (ЧСИ) и сторонами предлагает Министерство юстиции РК. Такое предложение в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента озвучил министр юстиции Канат Мусин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы ставим себе задачу изменить действующий механизм и ввести досудебное урегулирование спора между сторонами и ЧСИ. Такая практика уже имеется по действиям государственных судоисполнителей, где их решения могут быть отменены старшим судебным исполнителем. Такой же подход надо внедрить в системе ЧСИ. Надо наделить процессуальными полномочиями по отмене решений ЧСИ должностных лиц региональных палат», – сказал глава Минюста.