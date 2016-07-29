​Дотронуться до молнии рукой

Лабораторию Адлет Елеусов открыл благодаря гранту в 10 млн тенге, полученному за первое место в конкурсе Startup Bolashak, организованном Ассоциацией «Болашак» и фондом «Даму».

– Я закончил Инновационный Евразийский университет в Павлодаре по специальности «электроэнергетика», – рассказывает Адлет. – До недавнего времени работал в НПО, реализующих социальные проекты. И так получалось, что всегда приходилось сталкиваться с финансовыми проблемами, искать спонсоров. Тогда и пришла в голову мысль открыть бизнес, который был бы полезен обществу, но при этом приносил доход. Изучая международный опыт, наткнулся на музеи нау­ки. Идея понравилась, и с 2013 года я искал возможности, спонсоров, партнеров для того, чтобы ее осуществить. И вот посчастливилось принять участие в Startup Bolashak.

Адлет, пройдя «на ура» все этапы конкурса, получил грант в 7 млн тенге плюс еще 3 млн от предпринимателей – от презентации бизнес-идеи они были в восторге.

Так все и получилось. Уже более двух недель работает лаборатория. В команде пока 8 человек – в основном знакомые, друзья с техническим высшим и незаконченным высшим образованием, есть и гуманитарии. Вниманию детей, подростков и взрослых представляется неограниченная во времени экс­курсия с постижением законов физики на более чем 30 интерактивных экспонатах, химическое шоу, документальные фильмы и мультфильмы в релакс-зоне. Входной билет в будни для ребенка – 2 тыс. тенге, для взрослых – 2,5 тыс.

Нельзя не рассказать о приборах, экспонатах. На 90% они изготовлены в собственной мастерской Ануаром Шаймергеновым, мастером по прикладному искусству. Это и стул «Йога», все виды маятников, арочный мост и многое другое. Закупили только сложные: катушку Тесла – электрический прибор, который генерирует искровые маленькие молнии, лабораторный микроскоп.

При нас пятилетний Аслан и шестилетний Ильяс на опытах узнавали свойства жидкого азота, наблюдая его взаимодействие с водой, огнем, потом прохаживались по арочному мосту, деревянные блоки которого не скреплены между собой, однако способны выдержать благодаря силе трения даже вес взрослого человека. А я дотронулась до молнии, правда, для безопасности в кольчужной перчатке. Оказалось, совсем не страшно.

В августе в центре откроется кружок робототехники, изостудия, будет работать скоро и кружок гончарного мастерства. Адлет считает, что наука с творчеством ходят рука об руку. Есть у него и другие планы.

– В Европе музеи, центры науки создаются при господдержке, – говорит Адлет. – Это громадные здания с массой современных приборов, макетов – взять хотя бы в пример городок науки Ла Виллет в Париже. У нас же мы эту модель предлагаем в более компактном варианте. Сейчас готовы изготовить на заказ экспонаты, поставить оборудование в маленькие города и районы, где подобные центры на бизнес-основе трудно создать, но есть заботящиеся о подрастающем поколении местные власти. Таким образом хотим подтолкнуть развитие в Казахстане сети таких мини-музеев науки и сделать популярным этот вид интеллектуального отдыха. Ведь мы все понимаем: для того, чтобы привить ребенку любовь к знаниям, надо, чтобы он обучался через игру.

Пока же, по мнению молодого человека, года полтора уйдет на раскрутку, расширение «Нейтрона». А его ментор, соучредитель сети супермаркетов А2 Мирас Ибраимов всегда готов помочь советом по части бизнеса.

…Детворе, конечно, не до хлопот руководителя центра – они поглощены творящимися на их глазах чудесами.

– Одно дело в учебнике прочесть о каком-нибудь физическом законе, а другое – увидеть его действие воочию, – считает дедушка Аслана Омирбек Ахметов. – Даже нам, взрослым, здесь интересно. Да и оторвать детей от гаджетов – дорогого стоит.

Напоследок я спросила у Адлета: сейчас в нем больше говорит бизнесмен или творческий человек?

– Я – человек, который верит в идею. Значит, во мне больше от творчества.

Таков был ответ.