Доверие оправдаем

Как сообщалось в местной прессе, численность занятых в малом и среднем бизнесе в Атырауской области достигла почти 90 тыс. человек. По сравнению с 2012 годом это больше на 12,8%. В регионе, по официальным данным, насчитывается около 32 тыс. активных субъектов малого и среднего предпринимательства, которые выпустили продукцию почти на 500 млрд. тенге. Это стало возможным только благодаря мудрой политике Президента Нурсултана Назарбаева, слова которого подкрепляются реальными делами.

Во время рабочей поездки в Атырау 6 февраля текущего года Глава государства встретился с представителями бизнеса и производственниками области, которые рассказали о достигнутых результатах. Посудите сами: на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса в области в минувшем году выделено свыше 1 млрд. тенге, что вдвое больше, чем годом ранее. На вопрос Нурсултана Абишевича о том, что мешает бизнесу, наши предприниматели тогда не нашли что ответить – грех жаловаться, имея такие условия! Принятое решение о моратории на проверки говорит о возросшем доверии со стороны Президента, которое мы обязательно оправдаем.

Владимир РОЗМЕТОВ, предприниматель, директор крестьянского хозяйства «АтырауАгроӨнімдері»